Jazz au Trésor : WaJazz - Japanese Jazz Spectacle Vol 2, the King Records Masters, 1962-85

Après le très acclamé premier volume de la série qui avait fait l’objet de notre Jazz au Trésor d’avril 2022, l'expert en jazz japonais Yusuke Ogawa poursuit l'exploration du WaJazz avec « Japanese Jazz Spectacle Vol.II - Deep, Heavy and Beautiful Jazz from Japan 1962-1985 - The King Records Masters » avec une nouvelle sélection de morceaux qui contiennent une certaine singularité japonaise en se concentrant cette fois sur le catalogue King Records. Avec de la musique intemporelle d'Isao Suzuki, Toshiaki Yokota, Akira Miyazawa, Takeru Muraoka, Yasuaki Shimizu, Masahiko Togashi, George Otsuka et bien d'autres.

"J'ai le grand plaisir de vous présenter le deuxième volume de la série "Japanese Jazz Spectacle". Après la première compilation qui s'est concentrée sur les enregistrements du catalogue de Nippon Columbia, cette fois-ci nous fouillons dans les archives de King Records. Il est presque impossible de saisir toute l'image du Wa-Jazz en quelques albums de compilation, car il s'agit d'un genre si vaste et si profond, mais en extrayant des morceaux des collections de Nippon Columbia et de King Records - les deux labels possédant des archives étendues sur le jazz - nous pouvons peut-être entrevoir une partie de son allure et de son essence. Cette fois encore, j'ai fait la sélection musicale avec cette idée en tête. La musique de cette compilation a été enregistrée entre 1962 et 1985 et constitue une brève histoire du jazz japonais sur King Records. Écouter, c'est croire, alors j'espère que ces morceaux sauront captiver votre cœur et que vous apprécierez les charmes du jazz japonais." –

Yusuke Ogawa

Yusuke Ogawa dirige depuis 2001 le magasin Universounds à Tokyo, spécialisé dans le jazz et les disques d'occasion, rares et de collection. Il est également superviseur de rééditions, directeur de label, DJ et écrivain musical. Connu pour ses vastes connaissances musicales, son sens du détail et ses compétences en matière d'archivage, Ogawa a travaillé sur plus de 250 rééditions et compilations, dont les séries très appréciées Deep Jazz Reality et Project Re:Vinyl. Il est le co-auteur du Wa-Jazz Disc Guide et des livres Independent Black Jazz of America.

Clair Deluge

Toshiaki Yokota & The Beat Generation « Flute Adventure »

Toshiaki Yokota, flute

Kimio Mizutani, Sadanori Nakamure, Nobuyuki Murakami, guitars

Hideo Ichikawa, piano

Kinio Sato, Masaoki Terakawa, basses

Antonio Ishida, batterie

Eiji Narushima, Larry Sunaga, Pedro Unemura, percussions

Enregistré en 1970

Yamame

Akira Miyazawa « Akira Miyazawa »

Akira Miyazawa, saxophone tenor

Masahiko Sato, piano

Masanaga Harada, contrebasse

Kanji Harada, batterie

Enregistré en 1962

Sayonara Blues

Hideo Shiraki « Plays Bossa Nova »

Hideo Shiraki, batterie

Hisaya Omata, Trompette

Hidehiko Matsumoto, saxophone tenor

Joe Seara, piano

Hachiro Kurita, contrebasse

Enregistré en 1962

Down To The Sea

Yoshio Ikeda « Anemophilous Flower»

Yoshio Ikeda, contrebasse

Hitochi Okano, Trompette

Shigeharu Mukai, Tadanori Konokawa, trombones

Masami Nakagawa, Tamami Koyake, flûtes

Suetoshi Shimizu, saxophones tenor et soprano

Aki Takase, piano

Takeshi Watanabe, batterie

Kimiko Ito, voix

Enregistré en 1979