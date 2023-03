Jazz au Trésor : Wattstax - The Best of Wattstax

Le dimanche 20 août 1972, l’événement musico-culturel Wattstax, alias le « Woodstock afro-américain », réunit près de 100 000 spectateurs au Los Angeles Memorial Coliseum. De la même façon que Woodstock avait célébré la grande espérance de paix et la capacité d’une génération à changer le monde, Wattstax représentait un nouveau départ possible pour la communauté afro-américaine californienne. Août 1965 avait vu se dérouler des émeutes sanglantes à Watts, dans le sud de Los Angeles.

L'arrestation par des policiers blancs d'un jeune Noir, Marquette Frye, lors d'un contrôle routier suivi d'une altercation avec des proches, déclenche une révolte dans ce quartier déshérité. Bilan : 34 morts, 4000 arrestations, des dizaines de millions de dollars de dégâts.

En 1966 un premier festival avait vu le jour, Al Bell avait mobilisé pour organiser cet été là un évènement qui pourrait redonner force et fierté à cette communauté. Le succès croissant de ce Watts Summer Festival allait encourager les organisateurs à viser plus haut.

Ils inventent un nom, Wattstax, contaction du nom du quartier de Watts et de celui de l’emblématique label de la soul, basé à Memphis, Stax. L’évènement, aligne sept heures de musique prodiguée par les plus prestigieux membres du label. De la soul, du funk, du gospel, du jazz et du blues avec, entre autres, Isaac Hayes, The Staple Singers, Rufus Thomas, Johnnie Taylor, Carla Thomas, The Bar-Kays, Kim Weston, Albert King et Eddie Floyd. Le révérend Jesse Jackson allait aussi délivrer un discours historique, I Am Somebody : "Je suis peut-être pauvre, mais je suis quelqu'un. Je touche peut-être les allocs, mais je suis quelqu'un. Je ne suis peut-être pas éduqué, mais je suis quelqu'un. Je suis noir, je suis beau, je suis fier. Je dois être respecté. Je dois être protégé".

Jusqu'ici, il fallait se contenter des moments marquants avec deux albums parus en 1973 et de la musique du documentaire Wattstax, dévoilé la même année et réalisé par Mel Stuart. Insuffisant pour plus de sept heures de concerts. Un livre de Guy Darol, auteur français de Wattstax, 20 août 1972, une fierté noire , publié en 2020 chez Castor Astral documente remarquablement ce moment historique.

50 ans après, Stax Records et Craft Recordings viennent de publier une série de coffrets saluant le célèbre Wattstax Benefit Concert : « Soul’d Out: The Complete Wattstax Collection », « Wattstax: The Complete Concert », « The Best of Wattstax », et les rééditions double-vinyle de « Wattstax: The Living Word » et « The Living Word: Wattstax 2 ». Autant de présentations qui vont des compilations avec inédits au coffret de collection exhaustif.

Disponible en édition 12-CDs, le coffret « Soul’d Out: The Complete Wattstax Collection » propose l’intégralité des performances du L.A. Memorial Coliseum et des concerts plus intimistes du Summit Club, organisés en marge de l’événement. Cette édition contient 31 titres inédits et est accompagnée par un livre de 76-pages préfacé par Al Bell, ancien président de Stax Records et organisateur de Wattstax, et incluant de nouveaux essais de Rob Bowman et A. Scott Galloway.

« Wattstax: The Complete Concert » restitue l’intégralité du concert du L.A. Memorial Coliseum dans des coffrets 6-CDs ou 10-LPs. En plus des performances musicales, cette édition comprend les discours prononcés sur scène, dont le célèbre I Am Somebody du Révérend Jesse Jackson. Ces deux éditions proposent également le livre mentionné plus haut.

Disponible en CD simple, « The Best of Wattstax » réunit les 20 meilleures performances musicales du concert avec, entre autres, Isaac Hayes, The Staple Singers, The Bar-Kays, Kim Weston, Rufus Thomas, Carla Thomas, Albert King et Eddie Floyd.

Les rééditions double-vinyle remasterisés à partir des masters analogiques de « Wattstax: The Living Word » et « The Living Word: Wattstax 2 » retraçant les meilleurs moments du concert et du documentaire réalisé par Mel Stuart sont également disponibles.