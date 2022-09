Jazz au Trésor : Ahmad Jamal Three Strings - The Complete

Ahmad Jamal est né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1930. C'était un enfant prodige. Fritz, comme on l'appelait, a commencé à jouer du piano à l'âge de trois ans, « …et je joue depuis tout ce temps », se souvient-il. Il a commencé une formation classique à l'âge de sept ans et a rapidement été immergé dans l'influence de divers grands pianistes de jazz, en particulier son idole Erroll Garner. "Tout le monde à Pittsburgh savait que le jeune Fritz était un génie du piano à la fin des années 1940, lorsqu'il avait l'habitude de jouer aux petites heures du matin dans le salon miteux à l'étage du Musicians Local 471", a écrit Harold L. Keith dans sa chronique de 1959 pour l'hebdomadaire Pittsburgh Courier, "...mais il semblait que Fritz, comme tant d'autres, était destiné à rester dans l'ombre..."

Après ses débuts professionnels à Pittsburgh, il s'installe à Chicago en 1949, où il connaît des moments difficiles, attendant que sa carte syndicale soit transférée de Pittsburgh à la section locale 208 du Chicago Musicians Union. il a décroché un bon emploi pour le trio qu'il voulait former. Parallèlement, il jouera en solo et dans divers groupes jusqu'en mai 1951, date à laquelle il forme le trio Fritz Jones. Peu de temps après, Fritz est devenu Ahmad Jamal. Son groupe sans tambour, les Ahmad Jamal’s Three Strings , s'est immédiatement fait remarquer pour sa précision et sa rigueur. Ses dynamiques et sa subtilité étaient d’une fraicheur inédite.

Dans la foulée de ces premiers pas enregistrés, le légendaire producteur et écrivain John Hammond a apporté au pianiste une notoriété nationale grâce à un article élogieux dans Down Beat en juillet 1952. Des éloges ont également été offerts par des musiciens, en particulier Miles Davis, qui n'a pas hésité à dire que Jamal était l'une de ses plus grandes influences.

Dans ce coffret de 2 CD, on peut écouter les remarquables premiers enregistrements d’Ahmad Jamal pour les labels Okeh, Parrot et Epic, quand ses coéquipiers étaient Ray Crawford à la guitare, et successivement trois grands bassistes : Eddie Calhoun, Richard Davis et Israel Crosby. Une indispensable redécouverte.

À noter qu’à la fin des années 1940 et au début des années 1950, le fort impact des percussions afro-cubaines, générées par le légendaire pionnier de la conga Chano Pozo dans l'orchestre de Dizzy Gillespie, et le joueur de bongo Jack Costanzo (dans l'orchestre de Stan Kenton et avec le trio de Nat King Cole), a déclenché une nouvelle tendance le jazz.

Pas étranger à cette vogue consistant à ajouter de la couleur et de la dynamique rythmique à certains morceaux à saveur latine, Ray Crawford a utilisé son étui de guitare, le frappant comme un bongo. On peut entendre cette nouveauté dans les versions 1951 de Rica Pulpa et Perfidia. Mais à partir de 1952, il abandonne progressivement cette pratique, que l'on entend encore sur A Gal in Calico, et crée un son percussif de type conga grâce à des frappes de cordes étouffées. Avec cette singularité, il obtient des résultats si intéressants qu'à partir de 1953, elle sera adoptée par Herb Ellis dans le trio d’Oscar Peterson.

The Surrey with the Fringe on Top

Rica Pulca

(78 rpm Okeh 6855)

Ahmad Jamal, piano

Ray Crawford, guitar

Eddie Calhoun, contrebasse, maracas

Enregistré à Chicago, 25 octobre 1951

Old Devil Moon

“The Piano Scene of Ahmad Jamal” (Epic LN 3631)

Ahmad Jamal, piano

Ray Crawford, guitare

Israel Crosby, contrebasse

Enregistré à Chicago, 25 octobre 1955

Rica Pulca

“The Piano Scene of Ahmad Jamal” (Epic LN 3631)

Ahmad Jamal, piano

Ray Crawford, guitar

Israel Crosby, contrebasse

Enregistré à Chicago, 25 octobre 1955