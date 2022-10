Jazz Bonus : A Tribute to Leonard Cohen

Au menu, Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Luciana Souza, James Taylor, Iggy Pop, Mavis Staples, David Gray, Nathaniel Rateliff, Bill Frisell… et Immanuel Wilkins.

“Leonard Cohen était mon ami depuis 1982 et pendant les 15 dernières années de sa vie, nous étions devenus très proches, raconte Larry Klein*. “Il était sans doute mon ami le plus drôle et le plus sage et quelqu’un que j’ai immensément aimé. À sa mort, je me suis retrouvé à reprendre régulièrement ses chansons en compagnie d’autres artistes avec lesquels je travaillais*, poursuit-il. L’une des raisons, bien sûr, est que ces chansons étaient formidables - en un sens, Leonard était le plus grand songwriter pop de tous les temps - mais je le faisais aussi pour le garder auprès de moi”.

Larry Klein décide alors de produire un album à la hauteur des chansons de Cohen, réunissant des chanteurs et chanteuses de tous horizons et un groupe exceptionnel de musiciens de jazz, ou comme il le dit lui-même “un groupe composé des musiciens les plus doués et les plus aventureux du monde du jazz” : le guitariste Bill Frisell, le saxophoniste Immanuel Wilkins, le pianiste Kevin Hays, le bassiste Scott Colley et le batteur Nate Smith, épaulés par Greg Leisz à la guitare pedal steel et Larry Goldings à l’orgue.

Les 12 morceaux de l’album illustrent la richesse du répertoire de Cohen ; des chansons tirées de son premier album mythique de 1967 “Songs of Leonard Cohen” cohabitent avec des titres de son ultime album, “You Want It Darker”, sorti seulement quelques jours avant sa mort en 2016. On y retrouve plusieurs de ses chansons les plus célèbres ainsi que des morceaux moins familiers, qui se voient tous offrir une nouvelle vie à travers des arrangements et des interprétations excellents et inattendus. “Here It Is” fait écho à l’album de Herbie Hancock en hommage à Joni Mitchell, “River: The Joni Letters”, produit par le même Larry Klein et qui a reçu le Grammy Award de l’album de l’année (et sur lequel l’un des interprètes n’était autre que Leonard Cohen).

“C’était une expérience incroyablement gratifiante d’avoir l’occasion de recontextualiser ces poèmes et de leur donner une nouvelle vie”, conclut Klein, j’espère que le langage musical que nous avons développé ensemble sur ce disque permettra au public d’aborder ses chansons d’une nouvelle façon”.

(extrait du communiqué de presse)