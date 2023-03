Jazz Bonus : Alba Careta - Teia

“Teia” contient un florilège des dernières compositions d’Alba Careta, inspirées de ses propres expériences, qui consolident l'artiste sur les scènes de jazz catalane et européenne après ses succès avec "Alades" et "Orígens".

Le inspirations de “Teia” : les conflits intérieurs que nous vivons tous entre ce qui nous est imposé et ce en quoi nous croyons vraiment et que nous voulons pour nous-mêmes ; l'expérience qui nous permet de reconnaître que, parfois, l'intuition et l'effort sont la flamme qui nous guide pour trouver notre véritable chemin ; et enfin, l'importance de prendre soin des petites choses simples qui finissent par former un feu de joie qui nous accompagne, nous porte et nous réconforte.

Alba Careta (trompette, voix)

Lucas Martinez (saxophone ténor)

Roger Santacana (piano)

Giuseppe Campisi (contrebasse)

Josep Cordobés (batterie)