Jazz Bonus : Albert Ayler - Revelations, Fondation Maeght

"Je joue la beauté qui survient après la tension et les angoisses" - Albert Ayler

Ce coffret de 4 CD comprend un livret de 100 pages avec des photos inédites des concerts, des essais de l'historien du jazz et homme de radio Ben Young, des coproducteurs Zev Feldman et Jeffrey Lederer et de Pascal Rozat de l'Ina. Plus des témoignages de Sonny Rollins, Archie Shepp, David Murray, Carlos Santana, Joe Lovano, Carla Bley, John Zorn, Bill Laswell, Reggie Workman, James Brandon Lewis, Patty Waters, Carla Bley, Annette Peacock, Marc Ribot, Thurston Moore et Zoh Amba.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette sortie est un événement important pour le jazz : Si les performances d'Ayler à la Fondation Maeght les 25 et 27 juillet 1970 ont été extraites sur les albums “Nuits de la Fondation Maeght” (Shandar Records) et “Live on the Riviera” (ESP-Disc), présentés dans un son de qualité inférieure, elles n'ont jamais été publiées dans leur intégralité jusqu'à présent.

À lire aussi : Jazz Bonus : Albert Ayler - Prophecy Revisited

Ce corpus d'enregistrements nous apparaît comme le dernier témoignage de la courte carrière discographique du saxophoniste ténor Albert Ayler (1936-70). Ils proviennent des deux concerts donnés à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence. Le lieu avait été fondé pour célébrer les arts visuels si chers au promoteur et collectionneur Aimé Maeght. Calder, Giacometti, Miro et des dizaines d'autres sculpteurs et plasticiens et leurs œuvres y ont été accueillis. La plupart d'entre eux sont encore exposés à ce jour, et le Maeght reste un extraordinaire musée privé intérieur/extérieur. Peu après son ouverture en 1964, il s'est également fait connaître en tant que lieu de spectacles modernes, en particulier les spectacles d'avant-garde qui y prédominaient. Albert Ayler est le représentant du "free jazz" invité à participer aux concerts de la soirée de 1970, connue sous le nom de Nuits de de la Fondation Maeght. Il devait se produire deux soirs dans la nouvelle salle, un dôme géodésique. (...)

À lire aussi : Jazz Bonus : Albert Ayler - La Cave Live, Cleveland 1966

Ces concerts de juillet 1970 sont la première fois où Ayler interprète les morceaux qui figurent sur ses derniers disques pour le label Impulse ! Une direction entamée plus de deux ans auparavant, mais qui n'avait pas vraiment fait partie de la pratique d'Ayler jusqu'aux concerts de Maeght. En fait, il s’était peut-être mis lui-même entre parenthèses, hors pratique. Ce concert devait donc être le dévoilement public de son ultime phase artistique. Peut-être que si Ayler était allé au Ed Sullivan Show (comme il a déclaré qu'il était censé le faire), ou s'il était retourné en France début 1971 pour les concerts que Daniel Caux préparait, nous aurions pu entendre le développement de ces conceptions. Différentes interprétations de ces pièces, et de nouvelles compositions mêlant voix et saxophone pour approfondir la collaboration d'Ayler et de Mary Parks. Ainsi, même si nous parlons des enregistrements de la Fondation Maeght comme d'un point final - ce qu'ils sont de facto - il y a un toute autre point de vue qui permet de les considérer comme le début d'une phase qui n'a pas l’opportunité de se développer davantage. (...)

À lire aussi : Jazz Bonus : Albert Ayler - New York Eye and Ear Control, Revisited

La présence d'Ayler n’est en rien dissimulée au sein d’un ensemble quelconque dont il ferait partie. Au contraire, c’est l’occasion d'entendre au plus fort sa puissance, sa spiritualité et sa singularité. Ces enregistrements sont précieux. Volubiles comme Ayler l'a toujours été, dynamiques, colorés, mystérieux et, enfin, dans leur intégralité.

Ben Young - (extrait du livret - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

À écouter dans l'émission sur Miles Davis : Miles Davis, quintes royales à Stockholm, 1967 et 69