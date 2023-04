Jazz Bonus : Albert King - Born Under a Bad Sign

Cet album de blues très influent réunit des musiciens de renom (dont Booker T & The M.G.'s et des membres des Memphis Horns) et permet à Albert King d'interpréter l'enregistrement original et emblématique de la chanson Born Under a Bad Sign, ainsi que des classiques tels que Laundromat Blues, Oh Pretty Woman et Crosscut Saw.

Souvent considéré comme l'un des "rois du blues", aux côtés de Freddie King et de B.B. King (aucun lien de parenté), Albert King (1923-1992) est l'un des artistes de blues les plus marquants de l'histoire, vénéré pour son habileté à la guitare électrique (la plus célèbre étant la Gibson Flying V) et pour sa voix profonde et rauque. Combinant le style urgent du blues du Delta avec des rythmes soul contemporains, Albert King a redéfini le genre pour l'ère moderne.

Né dans une plantation de coton du Mississippi, Albert King était un musicien autodidacte qui a fabriqué sa première guitare à partir d'une boîte à cigares. Lorsqu'il a acheté la vraie, l'artiste gaucher a appris à jouer de l'instrument à l'envers. Soutenant sa carrière par divers emplois, Alber King finit par s'installer dans le nord, d'abord à Gary, en Indiana, où il enregistre ses premiers singles et joue aux côtés du pionnier du blues, Jimmy Reed. Au milieu des années 50, il s'installe dans la région de St. Louis, où il se fait un nom sur la scène des clubs et publie son premier succès R&B, Don't Throw Your Love on Me So Strong (1961), qui se classe dans le Top 20.

Albert King retourne finalement dans le Sud et s'installe dans à Memphis, où il signe rapidement avec le légendaire label de musique soul Stax Records. C'est là qu’il développe ce son particulier, en collaborant avec une puissante équipe de musiciens, de producteurs et d'auteurs-compositeurs internes, dont Booker T. Jones, Steve Cropper et William Bell. Cette combinaison gagnante permet à Albert King de remporter une multitude de succès sur les palmarès R&B, à commencer par Laundromat Blues en 1966, suivi de Crosscut Saw et Born Under a Bad Sign en 1967. C'est cette dernière chanson, cependant, qui est devenue un standard du blues, presque instantanément. Écrite par Bell et Jones, Born Under a Bad Sign a eu un grand retentissement auprès du public rock. Rapidement, des groupes comme Cream et le Paul Butterfield Blues Band enregistrent leurs propres interprétations.

Ce single a également servi de titre au premier album d’Albert King chez Stax. Sorti en août 1967, “Born Under a Bad Sign” compile les singles susmentionnés, ainsi que des originaux tels que The Hunter (écrit par Booker T. & The M.G.'s et Carl Wells), Personal Manager (par King et David Porter), et Down Don't Bother Me de King. Albert King a également enregistré plusieurs standards, dont Kansas City de Leiber & Stoller et The Very Thought of You de Ray Noble.

AllMusic affirme que lorsque King s'est associé à Booker T. & The M.G.'s, qui était le groupe maison de Stax, "tout s'est mis en place. Les MG's ont apporté à Albert King un soutien sudiste souple, offrant un excellent contraste avec sa guitare solo qu’ils enveloppaient étroitement, lui permettant de déchaîner un déluge de guitare foudroyante qui ont eut une profonde influence, non seulement sur le blues, mais aussi sur le rock & roll". Avec l'aide des célèbres Memphis Horns (qui ont participé à des sessions pour Elvis Presley, Otis Redding et Al Green, pour n'en citer que quelques-uns), ces enregistrements étaient funky, swinguants et pleins d'âme.

“Born Under a Bad Sign” deviendra le tour de force déterminant d’Albert King, qui s'imposera comme l'un des plus grands musiciens de blues de l'ère moderne. L'influence indéniable de l'album se répercute des deux côtés de l'Atlantique. Outre Eric Clapton de Cream, d'innombrables artistes et groupes ont imité le son de King, notamment Stevie Ray Vaughan, Led Zeppelin et Jimi Hendrix. King est également devenu une star du grand public, jouant fréquemment dans des salles comme le Fillmore West et partageant la scène avec les plus grands artistes de la musique rock.

Plus de 55 ans après sa sortie, l'héritage de “Born Under a Bad Sign” n'a cessé de croître. L'album a été intronisé au Grammy Hall of Fame et au Blues Hall of Fame, et ajouté au National Recording Registry de la Bibliothèque du Congrès, qui reconnaît les enregistrements jugés "culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs". Reconnu depuis longtemps comme l'un des meilleurs albums de blues jamais enregistrés, “Born Under a Bad Sign” a été classé parmi les 500 plus grands albums de tous les temps par Rolling Stone, tandis que sa chanson titre a été incluse dans la liste des "500 chansons qui ont façonné le rock and roll" du Rock and Roll Hall of Fame.

Après “Born Under a Bad Sign”, Albert King continuera de sortir une série d'albums à succès, dont “Lovejoy” en 1971,” I'll Play the Blues for You” en 1972, sans compter “Live Wire/Blues Power” en 1968 (enregistré au Fillmore Auditorium). En 1972, Albert King a rejoint Isaac Hayes, Johnnie Taylor et les Staples Singers sur scène lors de l'historique festival Wattstax. Des années plus tard, de nombreux concerts mémorables ont été publiés par Stax, notamment l'album”In Session with Stevie Ray Vaughn”, qui a connu un grand succès.

L'artiste nommé aux Grammy Awards a continué à être actif dans les dernières années de sa vie, enregistrant et se produisant jusqu'à sa mort en 1992. Parmi les nombreux honneurs qu'il a reçus, Albert King a été intronisé au Blues Hall of Fame en 1983 et a reçu le Pioneer Award de la Rhythm and Blues Foundation en 1991. À titre posthume, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et au Memphis Music Hall of Fame, tous deux en 2013.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)