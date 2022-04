Jazz Bonus : Aliéksey Vianna - Ancient Myths

La césure qui a ponctué la musique du 20e siècle et délimité ses côtés classique et populaire a commencé à se dissoudre dans le dernier quart de siècle. Ce fait progressif et naturel a donné lieu à la naissance des musiciens actuels du 21e siècle. L'improvisation musicale, une pratique introduite par les musiciens de jazz, a été un point clé de cette transformation. Plus récemment, elle a été intégrée au programme de formation des musiciens dont la carrière est liée à la musique classique. Ce nouveau musicien est plus ouvert d'esprit et est généralement curieux et intéressé par différents styles de musique.

L'intention de cette brève introduction est de clarifier et de situer l'esthétique musicale de “Ancient Myths” du quartet du guitariste Aliéksey Vianna . Les compositeurs choisis correspondent parfaitement à la description des nouveaux musiciens. Ils ont presque tous quelque chose en commun, à commencer par leur instrument de musique, la guitare classique, et ils évoluent tous librement entre les méandres de la musique étiquetée classique, jazz et populaire. L'Aliéksey Vianna Quartet réunit un excellent groupe d'instrumentistes, qui ont tous une carrière individuelle et une grande expérience des ensembles instrumentaux. À travers les neuf titres de cet album, chacun d'entre eux a l'occasion de briller, faisant preuve de polyvalence et de créativité.

(extrait du communiqué de presse)

Aliéksey Vianna (guitare)

Gabriele Mirabassi (clarinette)

Stephan Kurmann (basse)

Jorge Rossy (batterie

