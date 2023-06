Jazz Bonus : Ambrose Akinmusire - Beauty is Enough

En quinze ans de carrière, Ambrose Akinmusire s'est paradoxalement situé à la fois au centre et à la périphérie du jazz, émergeant plus récemment dans les cercles classiques et hip-hop. En quête perpétuelle de nouveaux paradigmes, il tisse avec maestria des inspirations issues d'autres genres, d'autres arts et de la vie en général pour créer des compositions aussi poétiques et gracieuses qu'audacieuses et inébranlables. Son approche peu orthodoxe du son et de la composition fait de lui un habitué des palmarès de la critique et lui a valu des bourses et des commandes de la Doris Duke Foundation, du MAP Fund, du Kennedy Center et du Monterey Jazz Festival.

Bien qu'Ambrose Akinmusire continue de récolter les honneurs, sa portée va toujours au-delà de lui-même, de son instrument, du genre, de la forme, des notions préconçues et de tout ce qui impose des limites. Motivé avant tout par la valeur spirituelle et pratique de l'art, Akinmusire souhaite supprimer le mur d'érudition qui entoure sa musique. Il aspire à créer des paysages émotionnels richement texturés qui racontent les histoires de la communauté, enregistrent le temps et changent la norme. Tout en s'engageant à poursuivre la lignée de l'invention et de l'innovation noires, il parvient à honorer la tradition sans être étouffé par elle.

“Beauty is Enough” a été enregistré en solo à l'Église Saint-Eustache, une cathédrale située dans le 1er arrondissement de Paris. Ambrose a loué l'espace lui-même et a enregistré avec la seule présence d'un ingénieur du son, Julien Bassères.

