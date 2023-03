Jazz Bonus : Anat Fort - The Berlin Sessions

La pause mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 a créé des ruptures dans les schémas et les collaborations établis. La pianiste Anat Fort s'est retrouvée séparée de son trio habituel, composé du bassiste Gary Wang et de Roland Schneider, pour la première fois en vingt ans d'existence. Lorsque l'occasion s'est présentée de réunir le trio pour un concert en Allemagne, Anat Fort a saisi l'opportunité pour enregistrer un album qui bouscule les habitudes du groupe avec “ The Berlin Sessions ”.

Anat Fort, Gary Wang et Roland Schneider se initialement réunis en trio en 1999. Au cours des deux décennies suivantes, ils ont enregistré des albums remarqués pour ECM et Sunnyside Records. Après leur précédent opus, “Colour” (Sunnyside, 2018), le groupe s'est retrouvé dans une nouvelle période d'activité et de croissance, brutalement interrompue et contraignant les membres du trio à se retirer dans leurs demeures respectives en Israël, à Los Angeles et en Allemagne.

Au printemps 2022, Anat Fort et le trio ont été invités à se produire aux BMW Welt Jazz Awards à Munich, en Allemagne. L'occasion rêvée pour Anat Fort de réserver un studio à Berlin dans la foulée.

Le trio a pris le train pour Berlin sans savoir ce qu'il allait enregistrer. Anat Fort a demandé à l'ingénieur Nanni Johansson de laisser les micros allumés pour capter tout ce que le trio déciderait de jouer dans les studios EBS et Hansa. Ils ont commencé à jouer pendant des heures, d'abord librement, puis en suggérant des morceaux de leur vaste répertoire et quelques reprises spontanées, une pratique à laquelle le groupe n'avait jamais eu recours auparavant.

Au début de ce double album, le trio se familiarise à nouveau avec l'improvisation collective. Il y a eu une reconnexion instantanée lorsqu'ils ont commencé à jouer, leur alchimie intacte. Le reste du premier disque comprend de nouvelles interprétations de pièces que Anat Fort avait écrites pour une poignée de représentations au Rubin Museum de New York, sous le nom de The Jain Suite. Chaque morceau s'inspire d'une œuvre d'art orientale exposée au musée. Il s'agit principalement de brèves esquisses qui n'ont été jouées que lors de ces concerts. Le trio était enthousiaste à l'idée de leur donner une nouvelle vie.

Le deuxième disque commence par l'un des plus anciens morceaux de Anat Fort pour le trio, Breeze. Il s'agit d'une valse difficile et décalée avec un air majestueux. L'enregistrement d'un véritable blues constitue une autre nouveauté. Anat Fort a décidé de revisiter sa composition, Fire Drill Blues, un morceau amusant et plein d'entrain sur lequel le trio peut s'étirer. Lors de la tournée qui a suivi “Colour”, le trio a eu l'idée d'enregistrer des morceaux des années 1980. Just the Way You Are de Billy Joel est ainsi au menu. Suit All the Things You Are, une surprise totale pour le groupe au moment où Anat Fort s'asseyait au piano et que le standard commençait à émerger.

Wish Cloud est une pièce inspirée par son chat, une source fréquente d'inspiration pour la compositrice. Cette pièce réfléchie et dépouillée a été écrite avant la tournée du trio avec Gianluigi Trovesi il y a sept ans. Le morceau Open (for Take Toriyama) de la pianiste a été créé au Rubin Museum après la mort de son ami et batteur Toriyama.

L'air jubilatoire de Level 42 The Sun Goes Down (Living It Up) était une chanson idiote pour laquelle les membres du trio avaient une affection mutuelle. Ici, ils se livrent à une interprétation dansante et pleine d'entrain de ce morceau. Le trio change ensuite d’univers avec la prière juive populaire de Nurit Hirsch, Oseh Shalom, en optant pour une interprétation méditative plutôt que pour le sentiment naturel plus endiablé de la prière. Le programme se termine par la pièce solo de Anat Fort, Back to the Future, qui sert de carte de visite à son album et de récapitulation d'éléments de Mahavira's Pregnancy and Death de "The Jain Suite" sur le premier disque.

