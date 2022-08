Jazz Bonus : André Minvielle - Ti'Bal Tribal

«Ti’bal tribal c’est le bal de tous les accents.

Du rhizome en dansant, en veux-tu en voilà.

En langues d’ici ou de là-bas.

Œcuménique et créatif, il vous tape l’enfant d’là bal,

Vous joue la valse des étiquettes

Une cumbia mingusienne de berbère les fagots, Un tcha de la tchatche de sézigue, Un fandingo en trio de Janeiro.

Et «gens passent» !

On mixe. C’est joyeux, ludique, érotique.

C’est de vous que nous apprenons à faire danser la vie

Seule à seul ou en couple En cercle circassien,

En ronde instantanée,

En petits moments de liberté. De la tête aux pieds.»

À réécouter : André Minvielle, le swingman occitan excitant Écouter plus tard écouter 55 min

Carnet de bal

Comme si vous y étiez

Avec Fernand « Nino » Ferrer à la basse, mon ami de plus de trente ans, nous avons emmené Juliette dans un répertoire à danser.

Depuis plus de 10 ans nous écumons les salles et scènes à faire danser le monde.

Nino tient les fondamentaux. Elle tient le piano et chante…

Je tiens la batterie (maigre) et je chante…

La place que je préfère. La plus animale. Elle engage tout le corps en chantant.

Apprendre tous les accents du monde par la danse.

Je ne vois pas mieux pour une correspondance. Entre scène et salle.

Ce qu’on danse en scène, danse en salle. Une réunion des espaces en un seul corps vivant. De toutes ses variations.

Seul ou en couple, en ronde des âges et des cœurs. Mano à mano.

Publicité

C’est pourquoi, les premiers jours de ce confinement de 2020, le monde s’effondrait.

Le mien en tous cas.

Présentiel ? Essentiel ? Existentiel ? Ne plus se frôler, se toucher, transpirer ?

Ne plus s’approcher ? « Distanciel » ?

Ne plus sortir de scène fourbu, flappi, mais des étoiles d’atomes crochus plein les mirettes ?

Adieu le bal ? Impossible…

J’ai retrouvé dans mes affaires, d’ordinateurs en disques durs, les témoignages sonores de 10 ans de bals effrénés, là où les formes s’exposent et explosent.

Au jeu, à l’amusement, à l’autre. Comme si vous y étiez :

Strasbourg, Toulouse, Miramont-de-Guyenne, Maraussan,

Le festival La voix est libre, Bal sur un pré. Bésame mucho !

Quelle joie de partager notre Ti’bal avec tous nos invités !

Pour qui n’a jamais senti la frénésie collective, aussi ardente que tranquille.

Si, si, c’est possible !

Le Ti’bal Tribal

André Minvielle : batterie, voix,

Juliette Minvielle : clavier, voix,

Fernand «Nino» Ferrer : basse

Invités par ordre d’apparition :

Fabrice Vieira : guitare, voix,

Bernard Lubat : claviers,

Illyes Ferfera : saxophones,

Trio Journal Intime,

Lucas Spirli : accordéon,

Marcel Loeffler : accordéon,

Christophe Monniot : saxophone, synthé

(extrait du communiqué de presse)