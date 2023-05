Jazz Bonus : Anne Paceo - From Shadows To Light

Publicité

Anne Paceo

Après plus de 7000 albums vendus et plus de 2 millions de streams avec S.H.A.M.A.N.E.S, Anne Paceo nous offre un single inédit intitulé "From Shadows To Light", hymne aux teintes rock et electro.

« From Shadow to Light est construit comme un hymne. J’ai écrit ce titre en pensant à toutes ces femmes : nos mères, nos grands-mères, nos sœurs qui ont battu le pavé et qui continuent à lutter pour revendiquer nos droits. Le droit de disposer de notre corps et de notre image, le droit de voter, le droit d’aimer… Ce morceau leur est dédié ».

Anne Paceo Anne Paceo (batterie, voix)

Christophe Panzani (saxophone)

Pierre Perchaud (guitare)

TOny Paeleman (claviers)

