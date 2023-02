Jazz Trotter : Antti Lötjönen - Circus/Citadel

Avec Verneri Pohjola à la trompette, Mikko Innanen et Jussi Kannaste aux saxophones, et Joonas Riippa à la batterie, Quintet East est un ensemble composé de personnalités de la scène d'Helsinki.

Dans ce nouvel album, le quintet travaille sur les compositions de Antti Lötjönen avec un esprit aventureux, se lançant dans une quête de nouveaux sons et de nouvelles idées, et revenant aux fondamentaux du jazz avec une musique créative, acoustique, sauvage jusqu'à l'os, même lorsqu'elle semble complètement sous contrôle.

Il y a beaucoup de diversité dans les compositions de Antti Lötjönen et dans la dynamique du groupe, mais tout se fond dans l'ensemble sans effort, créant une sorte de suite, même en dehors de la composition titre qui se compose de trois parties. Tout au long de l'album, le quintet se décompose souvent en formations plus petites : en trios et duos de différentes combinaisons de musiciens. La musique respire et maintient son énergie à tout moment, laissant beaucoup d'espace pour les tutti du quintet lorsque cela est nécessaire.

Antti Lötjönen explique : "Ces compositions varient en termes de forme et de densité, chaque joueur ayant suffisamment de place pour réinventer et développer la musique à l'intérieur des pièces. J'ai écrit cette musique en un laps de temps relativement court. C'est, je pense, quelque chose que l'on peut également entendre sur l'album, car la proximité temporelle des idées apporte une certaine forme d'unité. Le monde dans lequel nous vivons ressemble parfois à un cirque absurde, dont il faut s'éloigner pour trouver de nouvelles idées et de l'énergie. Chacun a besoin de sa citadelle, quelle qu'elle soit. Cette association des deux mots Circus/Citadelle est inspirée d'un texte du poète de langue allemande d'origine roumaine Paul Celan (1920-1970)."

À propos d'Antti Lötjönen

Antti Lötjönen (né en 1980) est, tout simplement, l'une des figures clés de la scène jazz finlandaise actuelle. Lötjönen s'est également forgé une réputation de bassiste de premier ordre en dehors de son pays d'origine, dont le témoignage a été l'invitation à partir en tournée avec Jeff "Tain" Watts et Kurt Rosenwinkel lors d'une tournée européenne en trio en tête d'affiche fin 2018.

Il est considéré comme un musicien solide et particulièrement créatif, notamment pour sa participation à des groupes tels que The Five Corners Quintet, 3TM, Verneri Pohjola Quartet, Aki Rissanen Trio, Mikko Innanen Autonomus, Ilmiliekki Quartet et Timo Lassy, pour n'en citer que quelques-uns.

En 2020, Antti Lötjönen a sorti son premier album en tant que leader sur le label We Jazz d'Helsinki. Quintet East est son groupe régulier et constitue une plateforme importante pour ses compositions.

