Jazz Bonus : Armel Dupas - Love Is In The Air

Improviser c’est avoir la liberté de raconter l’histoire chaque fois différemment, ce qui de son point de vue rend le geste musical si fragile et si fort à la fois. C’est jouer avec le temps, avec ses nerfs, avec ceux des autres ! “Love is in the air” est jazz parce qu’il admet une forme d’abstraction, de poser des questions qui n’ont aucune réponse.

Artiste multi-projets ancré dans les préoccupations de son époque, Armel Dupas se définit comme un pianiste-entrepreneur. Il est bien plus que cela : grand voyageur, au fait des réalités du marché international de la musique autant que des enjeux environnementaux, il décline la création musicale depuis une base jazz réinventée pour alimenter notamment bien-être et spiritualité…

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Attiré très tôt par le jazz et l’improvisation, il est très vite identifié au sein de la jazzosphère française après de brillantes études au Conservatoire de Paris - CNSMDP. Son attrait pour la diversité artistique le conduit à multiplier pendant plus de 10 ans les expériences de tournées, de concerts et de musiques pour le cinéma et le théâtre. On citera pêle-mêle ses collaborations avec Henri Texier, Arnaud Desplechin, Sandra Nkaké, Catherine Ringer, ou le metteur en scène Ladislas Chollat.

À lire aussi : Armel Dupas interprète "Les Plaines de Mazerolles"

Son œuvre en tant que leader débute avec deux albums remarqués : “Inner Island”, album du groupe WaterBabies, vainqueur en 2013 du Tremplin Rezzo Focal Jazz à Vienne, auquel succède “Upriver” en 2015, sorti chez Jazz Village. En 2017-2018, le Armel Dupas Trio parcourt les scènes jazz françaises et européennes grâce au soutien du projet Jazz Migration qui entoure la sortie de l’album “A Night Walk”.

À lire aussi : Armel Dupas, les broderies d'un pianiste solitaire

En 2019, Armel Dupas découvre le plaisir de la scène en solo hors des circuits traditionnels, bâtissant une tournée de 100 concerts chez l’habitant baptisée Home Piano Live, laquelle épouse à merveille la sortie de son album “Broderies”, plus gros succès à ce jour (+ de 2 millions d’écoutes sur Spotify). Se produisant davantage à l’étranger qu’en France, Armel Dupas prépare un départ pour Moscou avorté par la crise de la Covid. C’est l’occasion d’un retour aux sources sur ses terres nantaises, où Armel Dupas redécouvre la vie au calme, entouré de nature et de vieux complices. Home Piano Live devient une émission en direct sur YouTube où l’on joue du jazz pour les amis d’ici et d’ailleurs.

À lire aussi : L'actualité du jazz : Armel Dupas, la passe de trois

Au cœur de l’été 2021, Armel Dupas se lance un nouveau défi : enregistrer dans son petit chalet 40 pièces pour piano sans aucun montage ni artifice électronique. Un face à face avec lui-même, une épreuve sur le plan musical et la sensation d’un accomplissement comme rarement il lui a été offert d’en ressentir. L’intention de l’artiste pour ces 40 titres regroupés en 4 albums saisonniers est de nous accompagner dans notre transition vers une meilleure connaissance de nous-mêmes… vers un amour de soi et de l’autre !

(extrait du communiqué de presse)

À écouter dans l'émission sur Jacob Garchik : Jacob Garchik, une assemblée en coulisse