Jazz Bonus : Áron Tálas - New Questions, Old Answers

Áron Tálas est à la fois pianiste, batteur et, le cas échéant, chanteur et bassiste ! C'est un compositeur émotif, non dénué d'un lyrisme exubérant, qui s'accommode bien des rythmes dansants et des timbres électroniques rappelant la musique pop, mais qui incorpore aussi parfois des éléments folkloriques, de la musique classique ou des citations rock dans ses compositions.

Son nouvel album semble combiner les caractéristiques de son premier opus en trio, “Little Beggar”, paru chez BMC, et de ses deux enregistrements en solo : les thèmes groove et les compositions de type chanson sont juxtaposés. Il n'essaie même pas de se démarquer de ses prédécesseurs : Brian Blade, Roy Hargrove, Joshua Redman, Brad Mehldau, Red Hot Chilli Peppers, Erik Satie ou la musique traditionnelle de la plaine de Pannonie. Cette liste n’étant que la surface du puits sans fond dans lequel Tálas puise son inspiration.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Áron Tálas (piano)

István Tóth (contrebasse)

László Csízi (batterie)