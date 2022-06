Jazz Bonus : Asnake Gebreyes & Express Band - Ethiopia Wedet Neshe

“Ethiopia Wedet Neshe” de Asnake Gebreyes & Express Band, n’avait été initialement publié qu’en cassette en 1995. Très groovy, il fait partie d’une série d’enregistrements recherchés. Sa réédition en vinyle, en même temps que la sortie du 4e album de Ukandanz, est un clin d’œil à leur chanteur bloqué à Addis-Abeba par la pandémie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Asnake Gebreyes est un lien vivant entre les personnes, les peuples et les époques. Un trait d’union universel tiré entre Addis Adeba et le reste du monde… Si l’on ajoute à cela la dimension spirituelle, on perçoit mieux la portée transcendantale qui rapproche le prêtre et l’artiste. Les chanteurs éthiopiens héritent d’une tradition millénaire puisée notamment dans l’orthodoxie chrétienne, qui les amène à chanter des louanges à Dieu et aux humains dans un esprit de fête populaire. Les profanes peuvent alors danser avec les adeptes, et la transe se partage sans aucune frontière grâce à ces chantres devenus modernes.

Publicité

Asnake Gebreyes participe notamment à la célèbre série Éthiopiques du label Buda Musique, sous la direction de Francis Falceto, mais aussi à une tournée mondiale avec le groupe The Ex pour les 25 ans du groupe... Tout en devenant dès 2010 l’incarnation vocale et spirituelle de l’”ethiopian crunch” de Ukandanz, projet porté depuis la France par Damien Cluzel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Grâce à ce représentant sur Terre du groove éternel venu d’Ethiopie, avec sa voix aux multiples contorsions, la musique dite de variétés rencontre le sacré pour un voyage express vers la corne de l’Afrique. Tout le monde y est convié ! La réédition de cette cassette en format vinyle symbolise bien la rencontre entre cette tradition populaire ancrée au coeur de l’Afrique et la recherche esthétique hybride et métissée de l’auditoire européen, captivé plus ou moins consciemment par la fusion évidente entre le sacré et la fête, entre l’ésotérique et l’universel.

(extrait du communiqué de presse)