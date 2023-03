Jazz Bonus : Azadi - Les Orbes

Azadi signifie « Liberté » en kurde, liberté musicale de convoquer les années d’études classiques de la pianiste Madeleine Cazenave, liberté d’embarquer son piano sur l’Orient Express en compagnie de la guitare basse moelleuse de Gurvan l’Helgoualc'h. Azadi, ce sont les rails électroniques des machines de Xavier Pourcher nous emmenant à Constantinople dans un Orient imaginaire. Enfin Azadi, c’est la voix toujours plus haute de Camille Saglio qui surplomberait les rives du Bosphore, se jouant de la séparation des continents comme du sens des mots d’une langue inventée. Du jazz au chant arabe, de l’électro au classique, d’une voix de haute-contre aux fréquences profondes de la basse, Azadi invite à explorer les grands espaces où parfois le cinéma ou Paul Éluard prennent la parole… Pas de doute, ceux-là sont libres !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Camille Saglio (chant, guitare, sansula, sampler)

Publicité

A l'âge de douze ans, Camille Saglio commence à apprendre la guitare et le chant et c'est alors que la musique entre définitivement dans sa vie. En 2003, il fonde le groupe Sôdi, avec une flûtiste et un percussionniste. Il accède alors au vaste champ des « musiques du monde »... En 2007, il monte avec Matthieu Dufrene le projet Manafina, un groupe mêlant des textes en français et des chants en bambara, arabe, diolla, turc, etc., avec lequel il tourne dans toute la France pendant une dizaine d'années. L'écriture fait aussi partie de sa vie avec une première nouvelle en 2010, Dis-leur que j’ai vécu, racontant l’histoire d’amour entre un jeune migrant sans-papiers et une jeune femme française. Il écrit en parallèle des contes qu'il intègre au spectacle Les contes du bout de la branche, en compagnie de Myriam Albertier, conteuse et danseuse. En 2012, il monte le spectacle En lutte !, à partir d’un de ses textes traitant des délocalisations, en collaboration avec Didier Bardoux (NBA Spectacles). En juin 2016, il accompagne le spectacle Nous rêveurs définitifs, monté par les Compagnies 14:20 et Monstre(s) au Théâtre du Rond-Point à Paris. Ce sera le début de sa collaboration avec Madeleine Cazenave, avec qui il fonde le projet Azadi. En 2018, il chante sur scène pour accompagner les quatre danseurs franco-palestiniens du projet « Salam », portée par la Cie d’Hervé Maigret, NGC25. En 2020, ce sera la naissance du ciné-concert Crin blanc, autour du film d’Albert Lamorisse et une nouvelle fois en collaboration avec Matthieu Dufrene.

À réécouter : Rouge, les polychromes de Madeleine Cazenave Open jazz Écouter plus tard écouter 54 min

Madeleine Cazenave (pianiste, compositrice)

Dès l’enfance, Madeleine Cazenave choisit le piano. Elle s’engage dans un cursus classique au conservatoire de La Rochelle puis entreprend des études supérieures à Toulouse et Bordeaux où elle obtient son DEM de piano et de musique de chambre. Madeleine ressent un besoin grandissant d’improviser et de composer. Sa technique acquise dans l’interprétation d’œuvres classiques se dérobe dès lors qu’il s’agit d’improviser. Cette nouvelle liberté l’oblige à une recherche de simplicité. Finalement, elle y prend goût et cela devient même sa marque de fabrique : partir d’un élément musical simple, dépouillé et le développer progressivement, toujours en quête d’extase. Elle s’enrichit de la musique de Satie, de Ravel, Nina Simone, des Children’s Songs de Chick Corea, ou encore du Köln Concert de Keith Jarrett. Après des cours de jazz aux conservatoires de Bordeaux puis de Rennes, elle acquiert un style personnel, comme en témoignent ses deux albums, “Octobre” et “Matines”, sortis en 2011 et en 2014. En parallèle, elle travaille avec deux compagnies de magie nouvelle : elle compose et joue en live la musique de Variations pour piano et polystyrène et Projet fantôme du magicien Étienne Saglio / Cie Monstre(s). Elle crée également la musique originale de son dernier spectacle Le bruit des loups, sorti au Grand T de Nantes en septembre 2019. Elle intervient aussi dans Les soirées magiques de la Cie 14:20 ainsi que dans Nous, rêveurs définitifs, créé en juin 2016 au Théâtre du Rond-Point à Paris. À partir de 2017, la pianiste fonde avec le chanteur et multi-instrumentiste Camille Saglio le groupe Azadi. Puis elle crée le trio Rouge, accompagnée par Sylvain Didou à la contrebasse et Boris Louvet à la batterie, groupe lauréat Jazz Migration.

(extrait du communiqué de presse)