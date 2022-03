Jazz Bonus : Baeshi Bang & Ip Koa So - Etienne de la Sayette

Après avoir enregistrés deux titres à distance ces derniers mois, la faute à un certain virus, ce super groupe de dix musiciens mené par le saxophoniste Etienne de la Sayette s'est enfin retrouvé en chair et en os à Séoul en novembre 2021 pour une série de répétitions et de concerts

Après deux singles aux arrangements et à la production léchés, voici un enregistrement qui met en valeur le sentiment d'urgence et la jubilation farouche issus d'une rencontre longtemps et ardemment attendue.

Le morceau d'origine, kang kang sullae est une chanson coréenne ancestrale, habituellement chantée et dansée les nuits de pleine lune et attestée dès le 4ème siècle après J-C. Elle est ici combinée avec une composition d'Etienne de la Sayette délicieusement intitulée "untitled #22".

Lee Seung-hee (voix)

Kim So-jin (voix)

Lee Hyang-a (janggu)

Kim Hong-sik (jing, kkwaenggwari)

Etienne de la Sayette (saxophone ténor)

Victor Michaud (mellophone)

François Chesnel (piano)

Bruno Shorp (contrebasse)

Stefano Lucchini (batterie)

