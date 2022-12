Jazz Bonus : Band of Dogs - Band of Dogs III

En 2015, Philippe Gleizes et Jean-Philippe Morel, deux des improvisateurs les plus inventifs et fougueux de la scène française actuelle, donnaient naissance au Triton, le club des Lilas, à leur premier bébé : Band of Dogs . Le concept était simple, clair, puissant et efficace : un duo qui invite plusieurs fois par an des solistes débordants eux aussi d'ingéniosité et de talent, pour une soirée totalement free.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Comme pour leurs deux premiers albums parus sur Le Triton, Philippe Gleizes et Jean-Philippe Morel reconduisent la formule, entourés de ceux avec qui ils ont croisé le fer sur scène et enregistré. Entre mix, croisements, superpositions et compilations de longues séances d'improvisation en concert et de séances acharnées de studio, le troisième volet de Band of Dogs boucle la boucle d’une trilogie épique et passionnante.

(extrait du communiqué de presse)

Publicité

Un bouquet final !

Philippe Gleizes (batterie)

Jean-Philippe Morel (basse, FX)

Mike Ladd (voix)

Claudia Solal (voix)

Thierry Eliez (Fender, claviers, voix)

Laurent Bardainne (saxophone ténor)

Emmanuel Borghi (Fender, claviers)

Fabrice Martinez (trompette, bugle)

Julien Desprez (guitare)