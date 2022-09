Jazz Bonus : Ben Goldberg School - Vol 2 Hard Science

Au cours de l'été 2021, alors que les restrictions de la pandémie semblaient se desserrer, j'ai eu l'idée d'un projet d'enregistrement :

1. J'ai composé une vingtaine de pièces, des choses qui pouvaient être jouées à la clarinette solo.

Publicité

2. J'ai appris tous les morceaux par cœur.

3. J'ai invité mon groupe "Ben Goldberg School" au studio. Je leur ai envoyé quelques-uns des passages les plus difficiles, mais à part cela, je n'ai pas créé de parties écrites.

4. Dans le studio, je disais "voici la prochaine chanson" et je commençais à la jouer. Chacun s'y accrochait du mieux qu'il pouvait. Parfois, on faisait une deuxième prise.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Voici ce que je pensais : avec la musique écrite, je me fie aux capacités de lecture des gens. Tout le monde dans le groupe sait lire, donc, la musique écrite est un moyen prévisible d'obtenir une assez bonne version. J'espérais que sans musique écrite ni répétition, nous entendrions tout le reste : les réflexes, les réactions d'urgence, la confiance, les ressources profondes, etc. Je voulais le son des gens qui se débrouillent, qui font face à quelque chose sur le moment, qui saisissent, atteignent et essaient. Le son des gens qui essaient. Nous l'entendons tout autour de nous ces jours-ci. Nous essayons de comprendre. Nous essayons de tout remettre en ordre. Je crois que nous avons réussi à capturer ce son.

Ensuite, j'ai commencé à réfléchir au retour du spectacle vivant. Une possibilité qui m'est venue à l'esprit est la présentation en solo, en plein air, en respectant les distances sociales. En août 2021, alors que je passais des vacances dans une vieille ferme dans les Rocheuses, mon frère Adam a suggéré un concert quotidien de clarinette solo depuis le porche de la cabane. Comme je les avais mémorisés, j'ai joué des morceaux du projet d'enregistrement, et j'ai commencé à y penser en tant que “Porch Concert Material”. Depuis, j'ai présenté ces pièces avec des ensembles de différentes tailles.

L'un des objectifs de “Porch Concert Material” est de créer des pièces composées de sections identifiables et saisissables dont la relation, la transformation et la friction avec les sections adjacentes sont ouvertes au jeu créatif, à la fois dans la composition et selon les besoins immédiats pendant la performance.

Deux principes de composition :

1. Les pièces puisent dans une sorte de vocabulaire natif, "clarinettiste" - des choses qui me viennent naturellement à la clarinette. Après plus de cinquante ans de pratique de l'instrument, il semble parfois judicieux de "laisser les mains parler".

2. Les pièces sont formées de sections clairement définies. Ces sections se répètent, parfois dans un ordre différent. Cela met l'accent sur les relations entre les sections, et la frontière entre une section et la suivante.

Deux sources de contemplation :

1. Samuel "Lightnin'" Hopkins a donné de nombreux concerts sous porche, ou l'équivalent ad hoc, au cours de sa carrière (ainsi que beaucoup de musique dans les clubs et les studios d'enregistrement). Dans nos temps troublés, sa musique a été un réconfort et, au fil des écoutes, une inspiration particulière pour ce projet est apparue.

La musique de Lightnin’ Hopkins est souvent appelée "le blues" ou "le blues à 12 mesures", mais ses interprétations étaient rarement limitées par l'adhésion à un nombre déterminé de mesures. Au lieu de cela, il naviguait dans une séquence de phrases plutôt prévisibles (l'accord de I, l'accord de IV, l'accord de V) tout en variant de manière créative la longueur et la forme de chaque phrase, sur l’instant. Comme la forme de la chanson se répète, une phrase peut être plus longue ou plus courte, clairement articulée ou marmonnée, etc., selon les besoins du moment. C'est l'art du conteur : faire des pauses pour obtenir un effet dramatique, développer plus longuement une section, etc.

Une chose que j'essaie d'apprendre du travail de Lightnin’ Hopkins : comment une intensité, une durée ou une inflexion différentes peuvent attirer l'attention de l'auditeur sur les relations entre les sections, menant à une compréhension plus profonde de l'ensemble.

2. Un autre modèle pour contempler les relations entre les sections vient des peintres. Je suis touché par les peintures de Mark Rothko, Henri Matisse et Molly Barker, dont les œuvres transmettent du sens, de la philosophie et une connaissance intime à travers des gradations infinies dans la façon dont les formes et les couleurs adjacentes se rapportent les unes aux autres et se transforment les unes en les autres.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Ben Goldberg (clarinette)

Jeff Cressman (trombone)

Kasey Knudsen (saxophone alto)

Rob Reich (accordéon)

Nate Brenner (basse électrique)

Hamir Atwal (batterie)