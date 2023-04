Jazz Bonus : Benjamin Asnar - K

« Dans cet album composé en 2019 et enregistré en 2021 au studio Soult à Paris, j'ai souhaité créer une musique reflétant notre culture bigarrée. Une musique à tendance méditerranéenne, socle esthétique à partir duquel j'ai essayé de faire émerger d'autres horizons, ceux d'Amérique latine et des États-Unis, déjà connus mais amenés par des liens et racines différentes », explique Benjamin Asnar.

Des principes artistiques que l'on retrouve dans son travail parallèle d'écriture. En effet, Benjamin Asnar est aussi écrivain, il a sorti en décembre 2022 un recueil de six nouvelles, « La maison de papier ». Incarnées dans des personnages prenant sur eux les tourments de notre époque, les histoires se développent comme des impasses labyrinthiques saisissables si ce n'est par la raison, par les sens seulement. Histoire de redonner au réel sa complexité originelle.

(extrait du communiqué de presse)

Benjamin Asnard (basse)

Lycas Belkhiri (piano)

Francesco Marzetti (batterie)