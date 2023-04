Jazz Bonus : Bigre ! - Tchourou Mix Tape

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Mélangeant sans complexes les rythmes et les genres, Bigre ! prend un malin plaisir à faire tomber des barrières souvent obsolètes entre styles musicaux.

"Tchourou" plus connu en France sous le nom de "tchip" est une onomatopée propre à l’Afrique et à sa diaspora, qui peut-être utilisée pour manifester la rébellion et la défiance mais qui sait aussi se faire badine et affectueuse quand il s’agit de taquiner son prochain.

Un titre d’album exotique presque évident pour évoquer les racines africaines du jazz, du funk et des musiques afro-caribéennes.

Après plusieurs voyages dans les Caraïbes et en Afrique de l’Ouest ainsi qu’avec l’arrivée au sein de l’orchestre du batteur burkinabé Wendlavim Zabsonré et de la chanteuse Cynthia Abraham, le compositeur Félicien Bouchot emmène l’orchestre aux sources de ses musiques de prédilection.

Ce répertoire donne naissance à « Tchourou Mix Tape », huitième album de l’orchestre depuis sa création en 2007.

Où écouter Bigre !

A Paris (75) mercredi 26 avril à 20h30 au New Morning