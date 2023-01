Jazz Bonus : Bill Laurance, Michael League - You Wish You Were

La simple évocation des noms de Michael League et Bill Laurance fait penser à Snarky Puppy. Cela fait maintenant près de vingt ans que le bassiste/multi-instrumentiste Michael League, originaire de Californie du Sud, a fondé le collectif mondialement acclamé et récompensé par quatre Grammys. Quant au claviériste Bill Laurance, originaire de Londres, il fait partie de l'aventure du globe-trotter depuis presque aussi longtemps que Michael League.

Le fait que Michael League et Bill Laurance sortent aujourd'hui " Where You Wish You Were ", leur premier album en duo, apparaît donc à la fois comme une évolution logique... et comme une surprise. Michael League joue ici un rôle très différent de celui qu'il joue dans Snarky Puppy. Ici, on l'entend surtout jouer de l'oud et d'autres instruments à cordes acoustiques. Il est d'avis que "nous sommes tellement plus que les rôles que nous jouons dans le groupe le plus populaire dont nous faisons partie". Et Bill Laurance ajoute : "Ce n'était qu'une question de temps avant que nous fassions un disque par nous-mêmes. Nous sommes proches depuis 20 ans maintenant et nous avons travaillé ensemble à tant de titres différents - avec Snarky Puppy, mon propre groupe, et en collaboration avec d'autres artistes. Il nous a donc semblé que c'était une chose naturelle à réaliser."

Bill Laurance et Michael League ont été complètement séduits par l'idée de faire quelque chose de totalement différent de Snarky Puppy, qui est un projet à si grande échelle qu'il a récemment rempli la Wembley Arena de Londres, d'une capacité de 12 500 places. Les deux amis ont gardé en tête l'idée de réduire la musique à une échelle où elle pourrait être jouée par leur duo. L'enregistrement a offert l'occasion tant attendue d'explorer l'intimité, la fragilité et la clarté qui existent dans la relation entre deux musiciens ; c'était quelque chose qu'ils étaient tous deux désireux de réaliser. "Je pense que Michael et moi sommes tous deux animés par l'idée de repousser les limites, ce qui est important. Mais cet album est différent", se souvient Bill Laurance. "Chaque idée de composition a beaucoup de poids, et tout a un but très précis. Il n'y avait pas de section rythmique derrière laquelle se cacher, il ne s'agissait que de mélodies et d'accords. Et nous essayons instinctivement de créer un endroit où les gens ont envie d'aller, qui soit réconfortant. Nous pensons qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il y a un besoin pour de tels endroits."

Ce qui est particulièrement surprenant, outre le format duo avec son approche réduite et concentrée, c'est le caractère sonore et stylistique particulier de la musique. Bill Laurance, qui, dans ses propres projets et avec Snarky Puppy, a souvent recours à un mélange de piano et de synthétiseurs divers, d'arrangements orchestraux et de paysages sonores numériques, se concentre ici entièrement sur les possibilités d'un piano à queue acoustique, qui a été "préparé" avec un feutre supplémentaire pour amortir les cordes. Et Michael League, connu ailleurs surtout comme un bassiste électrique passionné de jazz et de groove, joue ici un certain nombre d'instruments à cordes, pour la plupart sans frettes, d'origine méditerranéenne et orientale - avant tout l'oud, mais aussi une guitare acoustique et électrique spécialement construite et un luth d'Afrique occidentale, le ngoni. Tous ces instruments ont la qualité de pouvoir imiter la voix, et offrent également des possibilités microtonales qui vont bien au-delà des normes de la musique occidentale.

Ces types d'influences musicales accompagnent Michael League depuis son enfance, et d'autant plus aujourd'hui que son pays d'adoption, l'Espagne, fait partie de la région méditerranéenne : "Ma famille est d'origine grecque et mon frère est spécialisé dans la musique folklorique grecque. J'ai donc joué du oud pour la première fois lorsque je me suis introduit dans sa chambre à l'âge de 14 ans. Nous avons toujours eu de la musique grecque et turque à la maison, et au cours des dix dernières années, je me suis souvent rendu en Turquie pour étudier. J'adore jouer de l'oud, mais comme je n'ai jamais pris de leçons, ma relation avec l'instrument n'est pas très raffinée. Pourtant, mon mentor pour l'oud, le grand musicien arméno-américain Ara Dinkjian, a beaucoup insisté pour que je continue à développer ma voix sur l'instrument sans études formelles et traditionnelles. Il aime la manière non conventionnelle dont j'aborde l'instrument. Je le traite plutôt comme une guitare slide de blues, et il veut voir ce qui se passe si je reste sur cette voie."

"Where you Wish you Were" n'a rien d'un album de world jazz fusion et n'a jamais été conçu comme tel. "Bill et moi sommes très clairs sur le fait de ne pas prétendre que ce projet a quoi que ce soit à voir avec la reproduction d'un quelconque style régional aux racines profondes", souligne Michael League. "Nous nous sommes engagés à créer quelque chose qui soit uniquement le nôtre, même s'il conserve certains éléments de genres musicaux établis." Et c'est ainsi, comme souvent dans l'univers musical que l'on nomme aujourd'hui "jazz" : l'univers des influences personnelles, musicales et sonores des deux musiciens ne sert pas à fixer des limites ou à catégoriser, mais plutôt comme un vocabulaire qui permet de faire briller le mode d'expression propre aux deux musiciens. Avec des compositions entièrement centrées sur la mélodie, l'harmonie et l'espace, un son chaleureux et le jeu soul des deux musiciens, Michael League et Bill Laurance ont créé un lieu qui n'est pas seulement propice au rêve, c'est un lieu où l'auditeur aura envie de revenir encore et encore.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)