Jazz Bonus : Boujou Jazz Factory

Le Boujou Jazz Factory est un orchestre original composé de cinq musicien(ne)s d’exception, tou(te)s originaires de la région normande : Emmanuel Bex à l’orgue, Ludivine Issambourg à la flûte, Jean-Michel Charbonnel à la contrebasse, Guillaume Chevillard à la batterie et Élodie Saint au chant, le Boujou Jazz Factory déploie un terrain de jeu novateur et créatif en s’emparant du patrimoine immatériel normand. Connaître et revendiquer son territoire pour mieux s’ouvrir aux autres, regarder attentivement le passé pour mieux appréhender le présent et l’avenir sont les ancrages de ce projet singulier.

Le Boujou Jazz Factory réinvente des airs de notre enfance, puise à la source d’un terroir, d’une mémoire collective, pour créer de nouveaux espaces. Initiée par Guillaume Chevillard, directeur artistique de la saison Jazz dans les prés, cette création produite par le Happy Jazz Club est née pour les cinq ans de cet événement régional.

Devant l’enthousiasme du public et l’investissement des membres du groupe, le projet se développe et bénéficie de deux résidences successives : au Centre Départemental de création artistique de la Manche puis au Théâtre Municipal de Coutances. Le Boujou Jazz Factory a ainsi l’honneur d’ouvrir en août 2021 la 40è édition du festival Jazz sous les Pommiers et y remporte un grand succès.

Il est alors temps de graver et de diffuser la musique créée par ce groupe atypique. Sur l’album, des paroles d’agriculteurs, d’agricultrices, d’exilé(e)s ou d’enfants évoquent leur Normandie, ponctuent le parcours musical et enrichissent cette approche sensible. Le Boujou Jazz Factory dessine, avec “Première Moisson” et lors de ses concerts, les contours d’un territoire à la fois réel et imaginaire où la musique et la poésie sont souveraines, un territoire universel où chacun, chacune trouve sa place et son bonheur.

(extrait du communiqué de presse)