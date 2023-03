Jazz Bonus : Camille Bertault - Bonjour mon amour

Les percussions sont l’arbre du projet où s’entremêlent des mondes qui n’ont pas l’habitude d’être associés : la chanson, le jazz, l’improvisation, le théâtre, la poésie, le slam, et quelques textures électro.

Les textes sont mordants, crus, incisifs, mélancoliques et drôles et portent des sujets très actuels : le confinement, l’écologie, la maltraitance au collège, la relation amoureuse toxique, l’addiction à l’écran…

Les diverses influences de Camille Bertault sont perceptibles : Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… même si ce projet confirme que l’univers de Camille Bertault est personnel et unique, sans jamais perdre le groove, la transe, la danse.

Elle réunit ici pour la première fois et exclusivement, les musiciens avec qui elle tourne depuis plusieurs années : Minino Garay, percussionniste argentin qui a notamment tourné vingt ans avec Dee Dee Bridgewater. Fady Farah, pianiste libanais que Camille Bertault a rencontré au conservatoire dix ans plus tôt. Christophe « Disco » Minck, à la basse, multi-instrumentiste et compositeur de musiques de films (Klapish notamment) et en invité sur quelques chansons, le trompettiste et bugliste Julien Alour.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Camille Bertault

A Paris (75) mardi 18 avril à 20h30 au New Morning