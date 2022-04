Jazz Bonus : Carlos Franzetti "In the Wee Small Hours"

Le monde entier a vécu un événement qui a changé sa vie tout au long de la pandémie de COVID-19, dont les effets ont touché presque tout le monde d'une manière ou d'une autre. Aucun événement n'a eu une telle portée depuis la Seconde Guerre mondiale en termes d'impact émotionnel sur la population. Carlos Franzetti a contracté lui-même le virus. L'un des effets de son infection a été une perte de coordination, entraînant plusieurs chutes. Lorsqu'il n'a pas pu se rappeler les accords de All the Things You Are, il a su que quelque chose clochait. Le scanner a révélé un hématome subdural.

Trois opérations au cerveau et des mois de rééducation physique ont permis à Carlos Franzetti de retrouver sa coordination. Il a également pu constater par lui-même ce que signifie la solitude de la quarantaine, puisqu'il n'a été autorisé à voir personne, y compris sa femme, pendant dix jours, le temps de sa convalescence à l'hôpital.

Une fois qu'il en a été capable, Carlos Franzetti s'est senti motivé non seulement pour prouver que ses aptitudes musicales étaient toujours là, mais aussi pour faire une musique emblématique des luttes que les gens avaient traversées pendant cette période. Carlos Franzetti a fait appel à un collaborateur de longue date, le bassiste David Finck, et à l'excellent batteur Billy Drummond pour une session d'enregistrement au 360 Sound Studio à Orange, New Jersey, à la fin du mois de mai 2021.

Le répertoire que Carlos Franzetti a choisi d'enregistrer est un mélange de pièces évocatrices de la nostalgie et de la séparation des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ces pièces ont été composées à une époque troublée et de grande confusion, mais elles ont insufflé des bouffées positives à leurs auditeurs, l’espoir des retrouvailles et du dépassement des obstacles. Beaucoup de ces pièces sont des ballades, mais elles ne sont pas sombres. Franzetti a exploré des morceaux qu'il n'aurait pas choisi de jouer habituellement, mais qui se sont révélés justes sous ses doigts et dans leur message.

Carlos Franzetti a conçu le programme de “In The Wee Small Hours” pour inspirer aux auditeurs l'espoir et l'équilibre émotionnel dont ils ont tant besoin, en utilisant les merveilleuses chansons du passé. Espérons que ces mélodies sachent apporter autant de réconfort aujourd'hui qu'à leurs heures de gloire.

Carlos Franzetti (claviers)

David Finck (basse)

Billy Drummond (batterie)

