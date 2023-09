Jazz Bonus : Carlos Henriquez - A Nuyorican Tale

“ A Nuyorican Tale ” est le quatrième album en leader de Carlos Henriquez. Dans la lignée de “The South Bronx Story”, nominé pour un Grammy, celui-ci est enraciné dans la culture nuyoricaine et met en lumière l'histoire complexe des Portoricains à New York. Le chanteur et flûtiste Jeremy Bosch, les trompettistes Mike Rodriguez et Terrell Stafford, le tromboniste Marshall Gilkes, la saxophoniste ténor Melissa Aldana, le pianiste Robert Rodriguez, le percussionniste Anthony Almonte et le batteur Obed Calvaire se joignent à Carlos Henriquez pour cette nouvelle œuvre importante.

Au cours des deux dernières décennies, l'étoile de Carlos Henriquez n'a cessé de croître, soutenue par son mandat de contrebassiste au sein du Jazz at Lincoln Center Orchestra. Né dans le sud du Bronx, Carlos Henriquez s'inspire en grande partie de son héritage portoricain dans son travail de soliste. Grâce à sa position unique de pilier de l'orchestre de Wynton Marsalis, Henriquez a réussi à faire connaître l'histoire du peuple portoricain à travers la musique, notamment sur son album “The South Bronx Story”, nominé pour un Grammy, et par le biais de diverses commandes qui ont été exécutées au Jazz at Lincoln Center.

Avec “A Nuyorican Tale”, Carlos Henriquez présente une collection de contes urbains de latin jazz qui évoque l'énigme complexe des Portoricains et des Nuyoricains dans la ville de New York. Alors que “The South Bronx Story” se concentrait sur l'histoire et l'expérience personnelles du bassiste, “A Nuyorican Tale” s'intéresse à l'expérience globale des Nuyoricains, en particulier aux familles qui ont émigré de Porto Rico à New York et dans le South Bronx. Au fil des neuf morceaux, Carlos Henriquez propose une leçon d'histoire instructive et éducative, qui raconte les tensions raciales et les batailles durement gagnées qui ont galvanisé le parcours historique de la communauté et défini l'expérience culturelle portoricaine.

Le lien avec les ancêtres est l'un des principaux éléments de “A Nuyorican Tale” et l'une des forces motrices de la dernière œuvre du bassiste. Carlos Henriquez a déclaré au journaliste Ed Morales dans un récent article du New York Times : "Je travaille sur mon prochain album et je me rends compte que nous sommes en plein milieu de ce quartier qui s'appelait autrefois San Juan Hill. Benny Carter a écrit une suite intitulée Echoes of San Juan Hill et Thelonious Monk jouait ici. Je me suis rendu compte de la valeur de ce quartier, et je l'ai découvert parce que j'aspirais à retrouver mon lien avec le jazz".

San Juan Hill était un quartier de Manhattan situé entre les 59e et 65e rues, d'Amsterdam à West End Avenue. Il s'agissait d'un important pôle de population afro-américaine, afro-caribéenne et portoricaine, avant sa démolition au milieu du XXe siècle pour cause de rénovation urbaine. Des milliers de familles ont été déplacées pour construire l'une des institutions culturelles les plus célèbres au monde : Lincoln Center. Cette histoire, associée à l'ouverture du nouveau David Geffen Hall l'année dernière, a inspiré “A Nuyorican Tale”. "Cet album parle de San Juan Hill, de ce qui s'y est passé et de l'influence qu'il a eue sur des générations de Portoricains", explique-t-il.

Parmi les titres phares de l'album, citons l'ouverture Nuyorican Souls, l'un des préférés de Carlos Henriquez, qui parle des Portoricains comme d'un enfant invisible. "Les Portoricains sont souvent ajoutés pour donner de la saveur, mais le mérite leur en revient rarement. La chanson aborde cette question. Lorsque vous l'écoutez, elle contient des mots sur les Portoricains, notre fraîcheur et les rythmes que nous apportons. C'est une chanson dans laquelle j'exprime mon opinion sur le fait d'être un Nuyoricain à New York et dans le South Bronx.” Le morceau suivant*, Bodegas Groove*, parle des bodegas de Delis autour desquelles Carlos Henriquez a grandi et de l'ambiance que les propriétaires de ces établissements apportaient. "Ils traitaient bien les familles et faisaient en sorte que le quartier se sente bien", explique-t-il. Ce savoureux cha-cha comporte un solo de Carlos Henriquez à la contrebasse particulièrement mélodieux et un solo endiablé du trompettiste Terrel Stafford. Sur Afro-Monk, les auditeurs ont droit à une combinaison parfaite de jazz américain avec une touche afro-cubaine en 6/8, où le talent de composition de Carlos Henriquez brille et rend hommage à Thelonious Monk. En même temps, il présente un solo de basse magistral où il démontre comment les deux mondes coexistent.

Robert's Red Line est l'un des morceaux les plus riches de l'album, car il raconte les problèmes auxquels la ville de New York a été confrontée lorsque l'urbaniste Robert Moses a modifié Lincoln Square. "Il est basé sur une histoire vraie, celle du “redlining” de la ville de New York et de la façon dont le gouvernement a qualifié San Juan Hill de bidonville. Ils ont tracé une ligne autour du quartier, ce qui a rendu difficile l'obtention de prêts et le déménagement des habitants. La chanson raconte comment le quartier a été détruit et comment le fait d'être de couleur sombre signifiait que l'on courrait à l'échec. Elle aborde la question controversée de San Juan Hill et du Lincoln Center, qui ont persisté pendant des années sans s'attaquer à ce problème", explique Carlos Henriquez.

"Après avoir écouté ces interprétations latino-jazz des histoires que je considère comme l'apogée et la représentation de ma vie, vous comprendrez vous aussi l'importance de mon peuple et de sa culture, et ce qu'ils ont apporté à notre ville à travers leurs histoires et leur musique", déclare M. Henriquez. "A Nuyorican Tale est plus qu'une simple musique. C'est une reconnaissance tridimensionnelle d'âmes venues d'Afrique et de notre famille Taino natale, toutes réunies en une seule et même entité. Lorsque vous combinez ces éléments, vous faites l'expérience d'un Nuyorican : quelqu'un qui porte le flambeau et les âmes rythmiques de nos ancêtres".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)