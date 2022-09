Jazz Bonus : Chick Corea - The Montreux Years

Chick Corea est considéré comme l'un des principaux pianistes de jazz de l'ère post-John Coltrane et, en tant que membre du groupe de Miles Davis à la fin des années 1960, il a participé à la naissance du Jazz Fusion. Tout au long de sa carrière, le pianiste américain a été un habitué du Montreux Jazz Festival, où il s'est produit plus de 23 fois dans diverses formations. Les performances de cette nouvelle collection sont extraites de six de ces spectacles donnés au festival de renommée internationale entre 1981 et 2010. "Chick Corea : The Montreux Years " s'ouvre sur le concert de 2001 avec Fingerprints, extrait de son album "Trilogy", récompensé par un Grammy Award.

Les adeptes du pionnier du jazz fusion pourront se plonger dans le répertoire intemporel qui a défini la carrière de Chick Corea, notamment le morceau Bud Powell, extrait de l'album de 1997 "Remembering Bud Powell". Explorant le répertoire des classiques de Chick, "Chick Corea : The Montreux Years" comprend les titres Quartet No.2 de l'album "Three Quartets" de 1981 et Trinkle Tinkle de l'album "Piano Improvisations Vol.2" de 1972.

Lauréat de 22 Grammy Awards et virtuose du clavier, Chick Corea restera dans les mémoires comme une légende musicale, après cinq décennies de créativité inégalée. Chick est le quatrième artiste le plus nommé dans l'histoire des Grammys, avec 63 nominations. Il a également remporté trois Latin Grammy Awards, le plus grand nombre jamais remporté par un artiste dans la catégorie du meilleur album instrumental. Même après sa mort, Chick Corea continue de vivre dans le cœur des fans du monde entier et restera dans les mémoires pour son illustre et impressionnante carrière.

Lancé en 2021, "The Montreux Years" incarne l'esprit du Montreux Jazz Festival et l'héritage de son fondateur, Claude Nobs. Nobs refusait de faire des compromis sur la qualité ou de se contenter de ce qu'il y avait de mieux, et cette philosophie se perpétue dans la superbe qualité des enregistrements compilés dans "The Montreux Years". Le mastering a été réalisé par Tony Cousins dans les célèbres Metropolis Studios de Londres. Comme les sorties précédentes de la série, "Chick Corea : The Montreux Years" est accompagné de notes exclusives et de photos inédites.

"Chick Corea : The Montreux Years" est le sixième volet de la série "Les Années Montreux", qui a débuté avec les titans de la musique que sont Nina Simone et Etta James, suivi de Marianne Faithful et Muddy Waters, et de la sortie de 2022 de John McLaughlin.

(extrait du communiqué de presse))