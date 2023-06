Jazz Bonus : Chris McCarthy - Priorities

“Priorities” est un album sur la procrastination et la croissance. Lorsque les priorités de tout le monde ont pris fin en mars 2020, je me suis retrouvé sans inspiration pour composer jusqu'en mars 2021. Sans concert pour me motiver, je me suis laissé aller à des travaux insignifiants qui ne correspondaient ni à mes objectifs, ni à mes goûts. Avec le confinement général, il n'était pas évident que j'enregistre un jour un autre album. Mon dernier projet “Still Time To Quit” (Ropeadope) était sorti en avril 2020, et l'anti-climax provoqué par une série de concerts de sortie d'album annulés a certainement contribué à ma stagnation créative par la suite.

Après une année où j'ai à peine joué avec d'autres, je me suis remis à écrire après une séance de défrichage décontractée avec Steven Crammer et Chris Tordini. J'ai essayé d'écrire un répertoire qui mette en valeur l'approche extrêmement ouverte et pourtant solide qu'ils adoptent pour tout ce qu'ils jouent. Ayant pratiqué beaucoup de musique avec trop de changements d'accords, j'ai préféré créer un contrepoint intéressant entre les lignes mélodiques de la composition et laisser l'improvisation se développer à partir de là. La clarté et l'énergie qu'ils apportent à chaque note donnent vie à mes chansons.

Publicité

Merci à Jordi Pujol et à Fresh Sound Records d'avoir cru en ce projet. J'ai eu envie de travailler avec ce label après avoir enregistré le magnifique disque d'Eden Bareket, "Day Dream", en 2021. Le fait qu'un label situé de l'autre côté de l'océan nous soutienne activement et nous pousse, mes pairs et moi, à enregistrer notre musique ne doit pas être considéré comme allant de soi.

J'espère que cette musique vous inspirera à continuer à faire ce que vous faites. Il est toujours temps de revoir vos priorités.

-Chris McCarthy

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Chris McCarthy (piano)

Chris Tordini (contrebasse)

Steven Crammer (batterie)