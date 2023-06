Jazz Bonus : Chris Speed - Despite Obstacles

“Despite Obstacles” est le troisième album sur Intakt Records du trio de Chris Speed. Sorti dix ans après leur premier album, “Despite Obstacles” témoigne de la vitalité continue du groupe. Chris Speed, récemment membre du nouvel album The Bad Plus, où il retrouve Dave King, explique l'impulsion constitutive de ce trio : "L'idée initiale de ce trio était de jouer de la musique plus swing, de rester dans un monde de trio de jazz" et Kevin Whitehead ajoute dans les notes de pochette : "Certains saxophonistes utilisent les trios pour s'étendre. Chris Speed n'a pas la même idée”. Chris Speed précise : Je préfère aller à l'essentiel, c'est-à-dire présenter la chanson. J'aime explorer et ouvrir les choses, mais il faut aussi qu'elles soient directes*.* "

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

