Jazz Culture : Christophe Lier - Jazz Standards With Love

Dans « Jazz Standards with Love », premier enregistrement solo du pianiste / organiste Christophe Lier, la musique, en l’occurrence le jazz, trouve une illustration plastique originale. Loin d’être pléonastique ou redondante, celle-ci prolonge la magie des improvisations, elle entre en résonance avec elles et leur confère une dimension supplémentaire.

Jerôme Kern et Cole Porter y côtoient Duke Ellington et Billie Holiday, mais aussi Charles Mingus, Jay Jay Johnson, Thelonious Monk, John Coltrane et quelques autres qui ont marqué de leur empreinte la musique afro-américaine. De celle-ci, Christophe Lier a une connaissance approfondie.

Contrairement à son habitude, Christophe Lier décide non plus d’interpréter ses propres compositions, mais d’afficher sa passion et son profond respect pour le jazz, en interprétant douze standards, délicatement remodelés et restructurés.

Également dessinateur, il tisse depuis plusieurs années, des ponts entre jazz et créations graphiques. Le choix du titre pour ses propres compositions, étant un problème récurrent, il tourne une attention particulière à l’exégèse de ces mêmes titres et les traits d’union éventuels avec l’esprit des thèmes musicaux. C’est par le dessin qu’il définit ce lien. Pour preuve, accompagnant l’album, un livret d’illustrations pour chacun des standards interprétés.

Biographie

Christophe Lier, pianiste et organiste de jazz, né à Suresnes, étudie le piano classique depuis l’âge de six ans. Il est très vite confronté à l’écoute du jazz qu’il travaille seul jusqu’à 17 ans. Sa rencontre avec le pianiste de jazz et pédagogue Michel Sardaby est déterminante. Il suit son enseignement pendant six années et développe ainsi son propre jeu fondé essentiellement sur la recherche de la phrase et de la note justes. En 1986, il part pour Taiwan dans le cadre de la coopération militaire. Il joue le soir dans les clubs de Taipeh. Cinq années indécises entre sa vie de musicien et celle d’ingénieur débouchent finalement sur la décision de s’installer à Hong Kong et de s’engager sans concession dans le jazz.

Dès 1995, son trio devient incontournable sur la scène du jazz de la ville asiatique, où il résidera jusqu’en 2000. Cette formation fera pendant cinq ans les beaux jours du Hong Kong Jazz Club.

Il effectue à Taiwan et Hong Kong, deux tournées avec le saxophoniste américain Hal Singer qu’il accompagne avec son trio. Un enregistrement avec Peter Scherr et Andy Collier scelle cette aventure hongkongaise. Il part alors enseigner le jazz à Pékin ( il y restera jusqu’en juin 2009), à la Beijing Contemporary Music Institute et la Beijing Midi school et devient ainsi en Chine un des tous premiers enseignants officiels du jazz (musique interdite dans l’empire du milieu avant 1997) et de l’improvisation. Il met sur pied différentes formations avec lesquelles il teste et développe ses idées et arrangements musicaux.

En 2005, il joue avec son septet ses propres compositions au Beijing Midi Jazz festival et en octet en 2007 au Beijing Nine Gates Jazz Festival. Il décide finalement en juillet 2009, après vingt-deux ans passés en Asie, de quitter l’Extrême-Orient pour s’installer en France, à Toulouse où il mène à la fois le Trio Lier et, depuis 2016, l’Autriorgue.

Christophe LIer et le dessin

Jazz et dessin sont depuis toujours les deux passions et pôles d’expression du pianiste.

Parallèlement à la musique et au jazz, il saisit depuis l’enfance toute occasion pour croquer les scènes de vie qui l’entourent pour en capturer l’instant présent. Il finit petit à petit par rassembler une quantité importante de dessins révélateurs d’émotions et de situations uniques .

« Jazzy Mages » et ses portraits de jazzmen célèbres ont déjà fait l’objet d’expositions à Jazz in Marciac 2009 ,au Martinique jazz festival 2009, pour le 50ème anniversaire de Jazz à Juan 2010, ainsi qu’à Jazz à Vannes 2010 et au Taijung Jazz Festival 2010 à Taiwan. Il expose également à la Jazz Station de Bruxelles, au festival « Jazz à Foix » en 2012, et au centre culturel « Alban Minville » à Toulouse en 2015.

Il sort le livre « Jazzy Mages » en français et en anglais, dans lequel l’auteur souligne l’originalité de ses dessins par des textes où se mêlent humour et poésie.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Christophe Lier

A Toulouse (31) vendredi 22 avril à 20h30 au Mamkibas : Hommage à Monk

vendredi 22 avril à 20h30 au Mamkibas : Hommage à Monk A Nice (06) vendredi 15 juillet 2022 dans le cadre du festial Jazz Off du Nice Jazz Festival

