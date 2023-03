Jazz Bonus : Clovis Nicolas - The Cuntrapuntist

Il est guère fréquent qu’un musicien reconnu dans un domaine identifie s’autorise un detour pour en explorer un autre avec un bonheur égal. Si l’on connait bien le contrebassiste/ compositeur Clovis Nicolas, installe a New-York depuis vingt ans, dont le brillant parcours le place aujourd’hui parmi les incontournables du jazz acoustique, on connait moins le compositeur classique formé par le légendaire Kendall Briggs, professeur de composition a la Juilliard School, NYC. Depuis plus de quinze années, Nicolas poursuit avec constance une passionnante exploration de ces deux mondes dont “ The Contrapuntis t” est le reflet.

Cet album nous offre en effet sa première oeuvre enregistrée dans l’idiome classique intitulée "Le Miroir", un saisissant quatuor à cordes, et nous en propose dans un second temps une fascinante reinterpretation pour un quartet de jazz. Pour les cinq mouvements de son quatuor, conçus selon une parfaite symétrie, Clovis Nicolas a laisse libre court a son inspiration en s’orientant vers une écriture qui découle d’une etude approfondie des grandes oeuvres classiques (Beethoven, Bartok, Bach, Schulhoff ... ) tout en dessinant un univers éminemment personnel, plein de mysteres et de surprises.

Le quatuor a été enregistré au studio Oktaven en avril 2022 par le Ulysses Quartet.

A l’initiative de Daniel Yvinec, le producteur de “The Contrapuntist”, Nicolas s’est alors attele a la composition d’une serie de variations sur chacun des cinq mouvements de son oeuvre classique, écrites cette fois-ci dans sa langue maternelle, le jazz. Pour leur donner vie, Nicolas a choisi de reunir certains des plus grands musiciens avec lesquels il a eu le privilege de jouer.

Le trompettiste Jeremy Pelt, au style lyrique et profond, etait un choix indiscutable. Une breve session de travail avec le pianiste Sullivan Fortner a confirme que la richesse et la spontaneite de son jeu seraient essentiels a l’entreprise. Enfin, le batteur Bill Stewart, dont le sens de l’orchestration et l’intuition hors norme en faisaient l’indispensable quatrieme. Cette session sera captee au studio Sear Sound et mixee en temps reel par le formidable James Farber.

Clovis Nicolas dévoile a travers son nouvel album "The Contrapuntist" deux pôles d’une identité musicale forte et accomplie. D’une part le contrebassiste rompu au jazz dont le talent et l’experience alimentent les sections rythmiques des meilleurs groupes de New York. D’autre part, le compositeur de formation classique qui se focalise sur la creation d'une musique sophistiquée basée sur la beauté des conduites de voix et la magie du contrepoint.

Ces deux facettes dialoguent et se reflètent dans un album en tous point exceptionnel.

Clovis Nicolas (contrebasse, compositions)

Jeremy Pelt (trompette)

Sullivan Fortner (piano)

Bill Stewart (batterie)

Ulysses Quartet