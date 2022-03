Jazz Bonus : Coccolite - Live Now

Après le succès de l’album “Echo“ (La Pluie Chante 2020), le groupe lauréat Jazz Migration #7 s’ancre dans le présent et invite à questionner le monde contemporain en proposant un prisme de lecture frais et inventif.

David Linx avec The Rock Of Inheritance vient clamer un texte moteur, porteur d’espoir pour les générations futures, en rappelant que l’avenir se trouve au creux de leurs mains. Et Climène Zarkan, la vocaliste de Sarab, se saisit de la poésie de Maram Al-masri déconstruisant tout stéréotype.

En seulement trois ans, un EP et un premier album salué par la critique (“Echo”, 2020) le trio Coccolite s’est fait une place à part dans le paysage des groupes émergents. Chacun apportant sa pierre aux projets des deux autres, le claviériste Nicolas Derand, le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié ont développé cette complicité rare qui fait la force des formations qui comptent. Sidemen parmi les plus en vue de la scène jazz française, ils s’y sont imposés comme des éléments essentiels avant de se réunir pour ce projet qu’ils ont voulu sans leader et qu’ils portent ensemble.

Dans l’univers hybride de Coccolite, le jazz se fond dans les grooves du hip-hop et dans les textures synthétiques des musiques électroniques. De cette rencontre de styles aux dimensions multiples et au potentiel sans limite, le trio a puisé un son d’un genre inouï, alliage à nul autre pareil ouvrant la voie vers de nouveaux territoires, aux confins des musiques improvisées et de la musique de film. Et si ces trois-là sont de redoutables instrumentistes, ce sont avant tout des conteurs, des metteurs en son d’histoires auxquelles donnent vie samples et arrangements finement ciselés, irrigués d’improvisations vertigineuses. Tour à tour dansante, spectaculaire et onirique mais toujours passionnante, la musique de Coccolite lève le voile sur le futur captivant du jazz instrumental.

Coccolite a choisi de se situer dans la lignée d’artistes comme Louis Cole, Big Yuki, Mehliana, Gogo Penguin, The Bad Plus, Kaytranada ou encore Anderson Paak.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Coccolite

dans Jazz Club de Yvan Amar samedi 19 mars - diffusion du concert enregistré le 30 novembre 2021 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93)

samedi 19 mars - diffusion du concert enregistré le 30 novembre 2021 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93) A Breme (Allemange) samedi 30 avril à 20h15 à l'Instutit Français dans le cadre de Jazzahead

samedi 30 avril à 20h15 à l'Instutit Français dans le cadre de Jazzahead A Vanves (92) samedi 17 mai au Théâtre

samedi 17 mai au Théâtre toutes les dates sur le site de Coccolite

