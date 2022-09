Jazz Bonus : Connie Han - Secrets of Inanna

On retrouve John Patitucci, Rich Perry, Katisse Buckingham et Bill Wysaske sur “Secrets of Inanna ”, un nouvel opus vibrant inspiré par la mythologie sumérienne. Depuis que le public l'a découverte il y a quelques années, la pianiste Connie Han , 23 ans, a exploré le panthéon du jazz avec son propre style explosif. Profondément influencée par une lignée de grands noms du jazz comme Mulgrew Miller, McCoy Tyner et Kenny Kirkland, Han est remontée bien plus loin encore pour trouver les affinités spirituelles qui ont inspiré “Secrets of Inanna”. Ce voyage l'a transportée plusieurs millénaires en arrière, jusqu'à la mythologie sumérienne de l'ancienne Mésopotamie. Elle y célèbre le courage et le charisme effrontés d'Inanna, la déesse de l'amour, de la sensualité, de la fertilité et de la guerre.

La jeune pianiste explique "Reconnue par son peuple comme Reine des Cieux et de la Terre, elle représente un modèle de féminité, de grâce et d'élégance. Cette déesse aux multiples facettes est sûre d'elle, comme le montrent sa fierté non dissimulée, ses conquêtes sexuelles et son audace. Combative et fougueuse, rien n'arrête Inanna lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. C'est une femme passionnée avec une résolution à toute épreuve et une soif de pouvoir intarissable."

Une déesse au caractère aussi fort et complexe mérite un hommage riche, vivant. Avec “Secrets of Inanna”, Connie Han lui rend largement justice. La musique a été conçue et écrite en partenariat avec Bill Wysaske, producteur et batteur de longue date de la pianiste. On retrouve également sur l'album le contrebassiste John Patitucci et le saxophoniste ténor Rich Perry, sans oublier la contribution de Katisse Buckingham à la flûte alto et piccolo. En s'appuyant sur ces brillants musiciens dans divers configurations et arrangements créatifs, Connie Han et Bill Wysaske visitent un large spectre d'humeurs et d'émotions au cours de leur épopée.

L'album “Secrets of Inanna” s'inspire largement de “ La descente d'Inanna aux Enfers ”, ancien poème épique sumérien qui raconte le voyage de la déesse depuis son domaine des Cieux jusqu'aux Enfers. En chemin, elle doit affronter sa sœur aînée, Ereshkigal, la déesse des Enfers et, par la même occasion, sa propre part d'ombre. Elle est tuée avant de renaître sous la forme de l'étoile du matin, que l'on retrouvera plus tard dans les contes de Vénus, d'Ishtar et d'Aphrodite.

Conscient de la complexité et de la profondeur des émotions qu'appelaient cette musique, Bill Wysaske devait s'entourer des meilleurs et il a trouvé en John Patitucci et Rich Perry les collaborateurs idéaux. Le contrebassiste a joué avec bon nombre de pointures du jazz et a notamment tissé de solides liens avec Chick Corea, Herbie Hancock et Wayne Shorter. En plus d'avoir travaillé avec Chet Baker, Paul Bley, Fred Hersch ou encore le Maria Schneider Orchestra, Rich Perry a mis son talent si singulier au service du Thad Jones/Mel Lewis Orchestra et du Vanguard Jazz Orchestra pendant plus de quatre décennies. "Il s'est tout de suite créé une merveilleuse alchimie entre nous" confie Bill Wysaske. "Ce qui fait la beauté de l'improvisation en musique, c'est que vous vous appuyez sur le savoir-faire, les connaissances et l'expérience de chacun et que vous ne pouvez prédire ce qui va en sortir. Je pense que nous avons capturé de superbes moments avec John et Rich. La virtuosité et la précision rythmique de Patitucci ainsi que le son enveloppant et la sophistication du saxophone de Rich Perry ont vraiment nourri le disque. Leur longue expérience lui a apporté une réelle valeur ajoutée."

Si les compositions de Bill Wysaske incarnent la lumière et la beauté d'Inanna, celles de Connie Han explorent en profondeur la partie sombre de son âme. Cette juxtaposition est soulignée par l'allure sinistre de certaines compositions de Connie Han comme Ereshkigal of the Underworld, un portrait énergique de la sœur d'Inanna et Gilgamesh and the Celestial Bull, une intrépide démonstration de dextérité entre la pianiste et Bill Wysaske qui aborde la destruction d'Uruk racontée dans l'Épopée de Gilgamesh.

Les aventures d'Inanna décrivent le voyage classique du héros, une structure que l'on retrouve dans d'innombrables traditions mythologiques jusqu'aux blockbusters de notre culture populaire contemporaine. Sur un plan plus intimiste, ce voyage fait écho au conflit artistique que Connie Han a rapidement saisi à la lecture du poème épique.

La pianiste explique : "Je suis convaincue que pour faire de l'art, un art véritable et de qualité, l'artiste n'a d'autre choix que de sacrifier une partie de son âme, aussi bien physiquement, et mentalement que spirituellement. Pour créer quelque chose de profondément beau, il faut explorer sa part d'ombre, celle qui existe en chacun de nous. Pour moi, La descente d'Inanna est la parfaite allégorie de ce conflit universel auquel les artistes sont confrontés. Inanna a fait le sacrifice ultime, elle a payé de sa propre vie en enfer pour affronter ses démons intérieurs et devenir un être entier."

(extrait du communiqué de presse)