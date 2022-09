Jazz Bonus : Cyrus Chestnut - My Father's Hands

Nombreux sont les artistes de jazz célèbres dont les enfants ont suivi les traces de leur père dans la musique. Il suffit de penser à Ellis Marsalis et à ses fils, Dewey et Joshua Redman, Papa John et Joey DeFrancesco, Bucky et John Pizzarelli, Walter et Nicholas Payton et Harry Connick Senior & Junior. Mais pour chaque père célèbre dans le jazz, il existe un nombre incalculable de pères qui ont inspiré et nourri le talent de leur progéniture depuis les coulisses et les ont encouragés à se lancer dans la musique et à poursuivre leurs rêves. McDonald Chestnut était de cette trempe, lui dont le fils de renommée internationale, le pianiste Cyrus Chestnut, se souvient avec ce touchant, “My Father's Hands ”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



En choisissant avec soin un large éventail de répertoires - y compris des originaux, des standards et des classiques du jazz - et avec le grand bassiste Peter Washington et le légendaire Lewis Nash à la batterie, Cyrus Chestnut a créé non seulement un portrait intensément personnel, mais aussi un album de jazz magnifique à tous égards. Le matériel est solide, l'enchaînement des morceaux est impeccable et les performances affichent une unité de conception et d'exécution que l'on ne peut que qualifier de remarquable. Ajoutez à cela une qualité d'enregistrement signée de Katherine Miller, l’une des rares ingénieures du son (avec Maureen Sickler qui a pris la suite de Rudy Van Gelder) et vous obtenez non seulement un autre superbe album de jazz, mais aussi un hommage durable et émouvant à un père de la part de son fils.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

