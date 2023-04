Jazz Bonus : Dan Rosenboom - Polarity

Au cours de la dernière décennie et demie, le trompettiste Dan Rosenboom s'est imposé comme un catalyseur de la musique créative à Los Angeles, un artiste au style varié et un musicien de studio de premier plan. Compositeur, producteur et chef d'orchestre, il est connu pour réunir des musiciens de renom issus de différentes scènes. Sur son nouvel album “Polarity”, il présente un programme de musique originale avec des musiciens récemment transplantés de New York, le pianiste/clavier John Escreet et le batteur Damion Reid, ainsi que les pointures de Los Angeles que sont le saxophoniste Gavin Templeton et le bassiste Billy Mohler. Produit par Justin Stanley (Prince, Beck, etc.), “Polarity” témoigne de la force de Dan Rosenboom en tant que leader, ainsi que de la confiance qu'il accorde à ses coéquipiers, un quintette essentiellement acoustique doté d'un sens inné de la couleur et de l’énergie.

“Polarity” émerge d'une scène de Los Angeles qui a essayé de trouver son point central ces dernières années, notamment autour de l'ETA de Highland Park, un bar intime et une salle de spectacle à la programmation innovante. À l'automne 2021, Dan Rosenboom a lancé ses "Boom Sessions" à l'ETA, une série qui réunit plusieurs des voix les plus puissantes de l'improvisation à Los Angeles. Le lendemain d'un concert de ces Boom Sessions auquel participaient Escreet, Mohler et Reid, le producteur Justin Stanley a appelé Rosenboom pour lui proposer d'emmener le groupe dans son studio personnel afin d'expérimenter et de produire un disque ensemble.

Lors de leurs premières conversations, Stanley et Rosenboom se sont orientés vers une approche ouverte et improvisée, que Stanley produirait en post-production. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur l'album “Absurd in the Anthropocene” (2020) de Rosenboom, et avaient établi une confiance et une admiration mutuelles. Cependant, à l'approche de la date d'enregistrement, le batteur Damion Reid a encouragé Rosenboom à profiter de l'occasion pour enregistrer ses compositions avec le groupe.

"Il y a une connection assez profonde entre la section rythmique et les souffleurs", explique Rosenboom. "La façon dont Justin a tout produit était formidable. Il a beaucoup travaillé sur les détails à l'arrivée. Sur The Age of Snakes et Tidal Mirror, il a fait un travail de post-production incroyable pour les faire sonner plus amples que nature". Cela dit, “Polarity” repose sur la performance d'un groupe en direct lors d'une session d'une journée aux Stella Sound Studios de Stanley.

La semaine précédant l'enregistrement de “Polarity”, Dan Rosenboom s'est immergé dans la musique de Wayne Shorter, jouant dans l'orchestre de son opéra Iphigenia. La veille de l'enregistrement de “Polarity”, Rosenboom a rencontré pour la première fois son héros et, au cours d'une brève conversation, Wayne Shorter l'a encouragé à adopter un état d'esprit ludique, imaginatif et frais lors de l'enregistrement.

"Enregistrer avec Dan est un processus très fluide et ouvert. Il écrit pour le groupe d'une manière qui permet à chacun de faire entendre sa voix tout en liant le tout avec ses compositions", déclare Mohler à propos de cette expérience. "Cette même philosophie est partagée lorsqu'il s'agit de jouer en concert avec le groupe.

“Polarity” est le 101e album de la maison de disques Orenda Records de Rosenboom, qui compte plus de soixante artistes originaires de trois continents et dont la programmation est extrêmement éclectique. Pour Rosenboom, il s'agit avant tout de réunir des personnes créatives et de faire confiance à leur pouvoir d'expression individuel et collectif. Toute cette énergie se retrouve sur Polarity, qui constitue un album indéniablement éclectique et captivant, composé de quelques-uns des plus grands talents instrumentaux de Californie du Sud.

Dan Rosenbomm est en concert vendredi 28 avril à 20h au Paramount à Los Angeles dans le cadre de Just Jazz pour la parution de "Polarity".