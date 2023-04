Jazz Bonus : Danger Zone - Danger Zone

Leurs parcours, bien que géographiquement différents, Paul Morvan étant originaire de Bretagne et Alex Gilson de Champagne, se ressemblent en tous points : une formation au conservatoire, des séjours à New York pour apprendre auprès des maîtres du jazz, et des nuits passées à écumer les jams session de Paris. Après leur arrivée à Paris, ils se font rapidement repérer pour leur compétence et leur professionnalisme, et tournent rapidement avec de nombreux groupes et musiciens, en France et à l'étranger : Charles Turner, Eyal Vilner, Galaad Moutoz, Dmitry Baevsky, Julian Lee, Fabien Mary, Laurent Courthaliac, Champian Fulton, Logan Richardson, Jason Palmer, David Sauzay, Stéphane Belmondo, et bien d'autres. C'est au cours d'une de ces nombreuses tournées que l'idée leur vient de rassembler les projets dans lesquels ils jouent ensemble au sein d'un collectif, qui leur permettrait de fédérer et d'utiliser un vivier de jeunes musiciens talentueux pour développer et promouvoir différentes idées artistiques.

Paul Morvan et Alex Gilson commencent durant l'été 2021 à animer la fameuse jam session du Duc des Lombards à Paris, et à fédérer autour de ce rendez-vous mythique la communauté des jeunes musiciens de jazz parisiens. En assurant la rythmique derrière différents invités chaque semaine, ils développent ce noyau dur qui fera d'eux le centre de gravité du groupe et du collectif Danger Zone.

L'idée d'un premier album naît alors d’une conjonction de plusieurs facteurs : une amitié, d’innombrables concerts et tournées au sein de nombreux groupes, une volonté de fédérer des musiciens et amis autour d’une passion commune pour le swing et le bebop, et… une pandémie mondiale. Au cours de ces longs mois sans concerts, ils ont cherché à transformer ce temps en une énergie salvatrice pour penser “l’après”, et donc composer, organiser, planifier, et sortir de leur rôle habituel de sidemen.

Émanation du collectif, le quintet Danger Zone qui présente ici son premier enregistrement comprend Bjorn Ingelstam à la trompette et au chant, Amaury Faye au piano, Michel Pastre au sax ténor, et les jeunes band-leaders. L'invitée du disque n'est autre que leur amie et brillante chanteuse anglo-australienne Hetty Kate, bien connue des scènes swing du monde entier.

(extrait du communiqué de presse)