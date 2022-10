Jazz Bonus : David Virelles - Nuna

Lauréat en 2021 du prix Herb Alpert pour les arts, David Virelles a travaillé avec des musiciens aussi différents que Henry Threadgill, Andrew Cyrille, Ravi Coltrane, Mark Turner, Chris Potter, Tomasz Stanko, Steve Coleman, Wadada Leo Smith, Paul Motian, Bill Frisell, Tom Harrell ou Milford Graves. Son album “Continuum” (Pi, 2012) avait été nommé meilleur album de jazz de l'année par le New York Times. Après trois sorties appréciées sur le label ECM, David Virelles est retourné chez Pi avec Igbo Alakorin pour “The Singers Grove” (2017), qui a été élu meilleur album de jazz latin dans le NPR Jazz Critics Poll de cette année-là.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

“Nuna ” est la conséquence - comme tant d'autres - du temps passé par David Virelles en isolement pendant la pandémie de Covid. Son premier projet à l'époque était “Transformación del Arcoiris”, un ensemble de musique pour synthétiseur, piano et échantillonneur qui a été publié en août 2020 dans le cadre de la série “This is Now : Love in the Time of Covid" de Pi Recordings, disponible uniquement sur Bandcamp, qui visait à compenser une partie des salaires perdus par les musiciens en raison de la pandémie. Le New York Times a qualifié la sortie de "envoûtant..... Tout au long de l'album, on a l'impression que les frontières s'évaporent - entre la performance musicale et la vie quotidienne, entre le conceptualisme et le folklore, entre l'unité et la solitude".

Publicité

L'isolement a naturellement conduit à l'achèvement du présent piano solo - dont une partie a été créée lors d'une résidence au Festival de Spoleto - dans laquelle David Virelles explore la totalité de ses influences sur l'instrument, des contextes d'improvisation à la musique traditionnelle cubaine, en passant par les traditions africaines du clavier et les pratiques pianistiques européennes, le tout filtré à travers une lentille harmonique moderniste. Dans les notes de pochette, David Virelles cite comme sources d'inspiration un large éventail de pianistes, de Frédéric Chopin et Alexandre Scriabine aux affluents de la diaspora africaine, des musiciens noirs américains et cubains, mais aussi le pianiste algérien Mustapha Skandrani et l'Éthiopien Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou.

David Virelles décrit “Nuna” comme "une métaphore du piano en tant qu'instrument ancien". Si les sonorités du piano à queue de concert Steinway modèle D sont souvent mises en valeur dans son jeu, il s'attache également à tempérer la résonance naturelle de l'instrument, en le rapprochant davantage du son des instruments folkloriques tels que les pianos à pouce, les harpes et les tambours. Il y parvient uniquement par le toucher et la pédale, sans aucune autre manipulation mécanique ou "préparation". En fait, l'ensemble de l'album est une démonstration du contrôle magistral de David Virelles sur les nuances, la dynamique et le timbre.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

David Virelles : piano ; marímbula sur Spacetime

Julio Barreto : cajón, guataca, conga, claves sur Ghost Town, Ignacio Villa et Pórtico