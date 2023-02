Jazz Bonus : Delfeayo Marsalis - Uptown on Mardi Gras Day

“ Uptown on Mardi Gras Day ”, qui paraît sur Troubadour Jass Records, accueille Branford Marsalis, Marvin "Smitty" Smith et Glen David Andrews, qui interprètent des classiques de Professor Longhair, The Meters et Willie Tee.

"L'Uptown Jazz Orchestra remplit chaque centimètre de la salle d'un bruit joyeux". - Michael Elliott, PopMatters

Publicité

"Le son UJO [combine] la sensibilité de la danse du Dirty Dozen Brass Band croisée avec les riff de l’orchestre de Count Basie et les langages sophistiqués d'Ellington, Mingus, Coltrane et Kenny Kirkland". - Ted Panken, DownBeat

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La ville entière de la Nouvelle-Orléans se transforme en une grande fête pendant Mardi Gras, mais Delfeayo Marsalis et l'Uptown Jazz Orchestra savent qu'il n'y a pas de meilleur endroit que le club Uptown le jour de Mardi Gras. Avec leur dernier album, l'UJO fournit la bande-son idéale du carnaval de Crescent City avec une collection de classiques de Mardi Gras et de nouveaux morceaux originaux. Sous la direction du tromboniste et compositeur, natif de la Nouvelle-Orléans, Delfeayo Marsalis, “Uptown on Mardi Gras Day” est une célébration du swing en big band, de l'esprit du jazz en petits groupes et de l’orgie de funk d’une fanfare qui se sentirait aussi exaltée sur le parcours de la parade que dans la salle de concert.

"Cet album est une célébration de la grandeur de la culture de la Nouvelle-Orléans", explique Delfeayo Marsalis. "Mardi Gras est un moment intéressant car des gens qui ne sont pas de la Nouvelle-Orléans descendent dans la ville et veulent faire une grande fête. Les gens qui vivent ici veulent les aider à passer un bon moment, mais quand tout le monde repart, la communauté est toujours là. La musique d'Earl King, des Meters ou de Professor Longhair représente la façon dont ils vivent toute l’année et qui ils sont en tant qu'êtres humains. Nous voulions faire de notre mieux pour honorer cet héritage. Et en plus, c'est tellement funky. Que Dieu ait pitié de nous."

Outre l'ensemble très soudé de musiciens néo-orléanais qui composent l'Uptown Jazz Orchestra, “Uptown on Mardi Gras Day” accueille Branford Marsalis, le frère de Delfeayo, au saxophone, ainsi que le batteur Marvin "Smitty" Smith et les chanteurs Glen-David Andrews, Dr. Brice Miller et Tonya Boyd-Cannon. Tous les arrangements de la session ont été conçus par Delfeayo Marsalis et le trompettiste de l'UJO, Andrew Baham, qui chante également sur plusieurs morceaux.

Comme le rappelle le Dr. Brice Miller dans les paroles de So New Orleans (2023), les parades ont été arrêtées pour cause de pandémie en 2021, la première fois depuis 1979 que les célébrations de Mardi Gras ont été annulées dans la ville - même l'ouragan Katrina n'a réussi qu'à ralentir, et non à arrêter, les défilés. C’est pourquoi “Uptown on Mardi Gras Day” est aussi un hommage à la résilience de la ville face à un nouveau revers dans une longue histoire.

À réécouter : Delfeayo Marsalis, gentleman du sud Open jazz Écouter plus tard écouter 55 min

Delfeayo Marsalis a fait sa part pendant la pandémie, en fondant l'organisation à but non lucratif Keep New Orleans Music Alive (KNOMA) pour apporter une aide d'urgence aux acteurs de la culture de la Nouvelle-Orléans. "Grâce à ce travail, j'ai pu interagir avec un certain nombre de Big Chiefs, Big Queens et de tribus indiennes", explique Delfeayo Marsalis. "Cela m'a vraiment permis de mieux apprécier qui sont ces personnes et leur importance dans la communauté. Bien sûr, nous aimons voir les magnifiques couleurs et les belles plumes, mais ce sont des gens qui ont été des leaders importants dans la communauté pendant la pandémie. Ils préparaient de grandes marmites de soul food et faisaient des rondes, s'occupant des personnes âgées et des infirmes. Un Big Chief m'a dit : "Nous n'avons pas beaucoup, mais nous voulons nous assurer que ceux qui ont moins que nous soient pris en charge". Cet album a été inspiré par les histoires que j'ai entendues des Big Chiefs. Et bien que la saison de Mardi Gras se situe en début d'année, “Uptown on Mardi Gras Day” a le type d'énergie et d'excitation qui vous mettra de bonne humeur toute l'année !"

À réécouter : Delfeayo Marsalis, la fête à NOLA Open jazz Écouter plus tard écouter 54 min

Delfeayo Marsalis

Tromboniste, compositeur et producteur reconnu, Delfeayo Marsalis a également consacré sa prolifique carrière au théâtre musical et à l'éducation. Il a effectué des tournées internationales avec des légendes de la musique telles que Ray Charles, Art Blakey, Fats Domino et Elvin Jones, tout en dirigeant ses propres groupes. À l'âge de 17 ans, Delfeayo Marsalis a commencé sa carrière de producteur et a produit à ce jour plus de 120 enregistrements, remportant un Grammy Award et plusieurs nominations. En 2008, il a formé l'Uptown Jazz Orchestra, un groupe de musique qui a pour but de divertir les gens de la première à la dernière note. Delfeayo a également créé l'Uptown Music Theatre en 2000, une organisation à but non lucratif qui permet aux jeunes de s'épanouir grâce à une formation au théâtre musical. Il a écrit seize comédies musicales à ce jour et composé plus de 100 chansons qui aident à initier les enfants au jazz. Il a touché plus de 10 000 élèves au niveau national avec ses ateliers de jazz Swinging with the Cool School.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)