Jazz Bonus : Derrick Gardner & The Jazz Prophets - Pan Africa

Inspiré par une visite au Ghana qui a changé sa vie, Derrick Gardner rend hommage à ses ancêtres sur cet album fort, ancré dans l'esprit et les traditions de la diaspora africaine. Les rythmes africains sont au centre de chaque morceau de “ Pan Africa ”, témoignant de l'intégration du langage du jazz et de la musique africaine traditionnelle - par les Jazz Prophets. Sur “Pan Africa”, Derrick Gardner est rejoint par son frère, le tromboniste Vincent Gardner, les saxophonistes alto et ténor Robert Dixon, le pianiste George Caldwell, le bassiste Obasi Akoto et le percussionniste Kweku Sumbry à la batterie et aux percussions africaines

C'est l'été 2021 et Derrick Gardner se retrouve à parcourir les savanes côtières du Ghana au cours d'une tournée de cinq semaines avec les Jazz Prophets, son sextet depuis 1991. Entre les représentations, Gardner visite des sites historiques relatifs à la traite transatlantique des esclaves, à l'indépendance du Ghana et au mouvement panafricain. Ces visites ont eu un effet profond sur lui et ont servi de genèse à “Pan Africa”.

Les neuf morceaux qui en résultent s'efforcent d'honorer les différentes facettes de la diaspora africaine. Un motif rythmique est au centre de chaque morceau, agissant comme une pulsation, conduisant et unifiant chaque membre des Jazz Prophets, comme les six membres d'un même corps. Derrick Gardner et ses compagnons livrent ici une performance passionnée et fervente. Les connexions ancestrales sont palpables et réelles dans l'œuvre, où honorer les ancêtres est primordial. Le premier titre de l'album, Djembe Kan, est un morceau traditionnel qui souligne l'importance culturelle du djembe, un tambour d'Afrique de l'Ouest, comme moyen de raconter des histoires et de transmettre des informations spirituelles, culturelles et historiques essentielles. Le batteur Kweku Sumbry ouvre l'œuvre avec une performance complexe et non accompagnée au djembé pour lancer un appel de bienvenue. Kweku Sumbry poursuit sa performance solo au djembé, introduisant l'arrangement de Derrick Gardner de Appointment in Ghana de Jackie McLean, qui comporte des solos foudroyants du leader, du saxophoniste et du tromboniste.

Depuis plus de trente ans, Derrick Gardner est un acteur significatif dans le monde du jazz, collaborant avec Frank Foster, Dizzy Gillespie, Nancy Wilson ou Clark Terry. Derrick Gardner est considéré comme un chef d'orchestre de premier plan depuis ses débuts en 2005 avec Slim Goodie. Il a également reçu une reconnaissance internationale pour son ensemble de 18 musiciens, Derrick Gardner & The Big dig ! Band, formé en 2014 et dont le premier enregistrement en 2020, “Still I Rise”, a été acclamé par la critique.

(extrait du comuniqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)