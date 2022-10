Jazz Bonus : des nouvelles de Shekband à Kiev

Les trois enfants vont bien, ils étaient dans un bunker avec leur maman à Kiev il y a peu, maintenant ils sont dans une station de métro après que 47 missiles aient été largués sur la capitale ukrainienne... Ces derniers mois, ils ont écrit quelques nouveaux morceaux aussi. Artem, l'ainé, contrebassiste, a été accepté à l'Institut des affaires internationales de l'Université nationale Taras Shevchenko dans le cadre du programme de commerce international. Anna, la pianiste, vient d'avoir 15 ans, est au lycée et se concentre également sur les cours réguliers et les études de français, et se concentre sur le développement des compétences Internet. Elle travaills assidument Erroll Garner, en particulier No Moon (Young Love), comme on le voit sur la vidéo. Maksym, le benjamin et batteur, est au collège et étudie également le français. Parents déterminés, enfants déterminés...

Pendant l'été ils ont surtout vécu dans la forêt où leur quotidien correspondait à tout ce qu'on peut imaginer dans une forêt, pleine d'animaux, de champignons, de fleurs et de baies... La semaine dernière, ils ont joué à Kiev et ils devaient être en Slovaquie ce mardi pour jouer à l'ambassade d'Ukraine à l'occasion de l'Ukranian Defender's Day, ça n'a malheureusement pas été possible. Tous les acteurs du jazz en France saluent leur détermination et les assure de leur soutien.

