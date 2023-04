Jazz Bonus : Dick Sisto - Falling in Love

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le vibraphoniste et compositeur Dick Sisto apparaît pour la première fois sur SteepleChase avec un quartet de stars, interprétant des joyaux du répertoire des chansons d'amour de Broadway. À ses côtés, on trouve Fred Hersch au piano, Drew Gress à la contrebasse et Tom Rainey à la batterie. Dick Sisto, originaire de Chicago, a grandi dans un milieu musical qui l’a encouragé. Il a été remarqué par Cannonball Adderley comme "un excellent musicien" lors d'un festival de jazz étudiant alors qu'il fréquentait la North Texas State University.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)