Jazz Bonus : Don Aliquo - Growth

Le saxophoniste Don Aliquo fait honneur au titre de “Growth” - son huitième album - par une épreuve du feu. Armé de son saxophone ténor et de sa clarinette basse, ainsi que de deux quartets audacieux sans piano, l'artiste de la région de Nashville dépasse sa zone de confort et s'aventure sur un terrain d'improvisation plus précaire et plus difficile.

Les huit compositions originales de Don Aliquo sont à la fois complexes et très ouvertes, ce qui montre que le leader élargit ses frontières non seulement en tant qu'instrumentiste et improvisateur, mais aussi en tant que compositeur. "Je voulais aller au-delà des variations de base sur le bebop et le hard bop et embrasser d'autres sons, y compris l'avant-garde", explique-t-il. "Je voulais absolument écrire et interpréter des morceaux dans un contexte plus ouvert qui me permettrait de me dépasser."

Plus qu'un tableau de son évolution personnelle, “Growth” est aussi une chronique de la scène jazz naissante de Nashville, avec des compositions qui mettent en lumière les coins les plus colorés de la ville surnommée à juste titre "Music City". Il est également logique que Don Aliquo (originaire de Pittsburgh) soit accompagné dans cette expédition par la crème du jazz de sa ville d'adoption. Ses compagnons sont le trompettiste Rod McGaha, le guitariste Steve Kovalcheck (transplanté depuis à Denver), les bassistes Jacob Jezioro et Jonathan Wires, et les batteurs Marcus Finnie et Danny Gottlieb.

Le fait d'avoir démonté les garde-fous musicaux (notamment sur les morceaux sans Steve Kovalcheck, qui ne laissent que la basse comme contour harmonique) ne signifie pas que Don Aliquo s'éloigne du précipice. Qu'il s'agisse de faire des sauts périlleux dans un solo marathonien sur Lower Broadway Rundown, de revendiquer une liberté rythmique sur For the Vulnerable ou de foncer dans le labyrinthe structurel de Salt and Light, Don Aliquo prend au sérieux la proposition de Wayne Shorter (une influence importante sur Growth) selon laquelle "le jazz signifie "Je te défie"".

Pourtant, la mélodie et le groove restent également des priorités. En particulier, Woman Clothed in the Sun et Blues for Duffy and Doug sont tous deux dotés d'accroches mémorables, le premier se déplaçant avec assurance et le second avec un swing facile. “Growth” nous rappelle qu'il est toujours possible de s'amuser en écoutant de la musique difficile et aventureuse.

Don Aliquo est né le 10 mai 1960 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Son père, Don Sr. était (et est toujours) un saxophoniste de jazz très demandé à Pittsburgh et a initié son fils à la musique dès son plus jeune âge. Don Jr. a commencé sa propre pratique musicale à la clarinette au primaire, mais son père l'a convaincu que le saxophone lui permettrait d'obtenir plus de travail dans le jazz. En effet, il a rapidement pu participer à des concerts avec les groupes de Don Sr.

Cependant, à la fin de ses études secondaires, Don Jr. s'était déjà fait une place dans la riche tradition du jazz de Pittsburgh, travaillant avec des gens comme le trompettiste Benny Benack et jouant avec le saxophoniste Stanley Turrentine. Il s'inscrit en 1978 à l'université Duquesne, puis entre au Berklee College of Music de Boston (avec un camarade de classe de Duquesne, Jeff "Tain" Watts), mais quitte Berklee pour partir sur la route avec le Tommy Dorsey Band. Après la tournée, Aliquo est retourné à Duquesne pour obtenir son diplôme de premier cycle et sa maîtrise.

Bien qu'il soit pendant tout ce temps un saxophoniste fiable et estimé sur la scène de Pittsburgh, travaillant notamment avec le batteur Roger Humphries, ce n'est qu'en 1997 que Don Aliquo enregistre son premier album, “February Regrets”, suivi deux ans plus tard de “Power of Two”. Peu de temps après, il a quitté la Ville de Fer, co-fondant (avec le pianiste Dana Landry) le programme d'études de jazz de la Middle Tennessee State University à Murfreesboro, TN. Sa carrière artistique, cependant, se poursuit dans son nouveau pays. Il a participé à l'enregistrement “The Journey Home” de Dana Landry en 2002 (avec le légendaire vibraphoniste et pédagogue Gary Burton) ; le pianiste lui a rendu la pareille en jouant sur ses albums “Another Reply” (2003) et “Jazz Folk” (2006, avec le bassiste Rufus Reid).

Les années 2010 ont vu naître l'enregistrement “Sun & Shield” (2010), l'album “New Ties and Binds” (2015), co-dirigé par le trompettiste Clay Jenkins, et l'album” Live at Hinton Hall (The Innocence of Spring)” (2019), un duo avec le pianiste Michael Jeffrey Stevens. Cette décennie a également été l'occasion de jouer et d'enseigner en Chine et en Colombie, avec une performance en Espagne en 2021. Tout cela a fait partie d'un cycle de développement pour Aliquo, tant sur le plan personnel que professionnel. "Nashville a considérablement évolué au cours des 20 dernières années", dit-il, "et à bien des égards, je pense que c'est aussi mon cas".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)