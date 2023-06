Jazz Bonus : Don Braden - Earth Wind and Wonder vol 2

Le saxophoniste, compositeur et arrangeur Don Braden sort “ Earth Wind and Wonder Volume 2 ”, qui fait suite à son premier volume paru en 2018. Comme son prédécesseur, ce volume 2 réimagine un répertoire sélectionné chez deux des premières influences musicales de Don Braden. Le résultat est aussi énergique que groovy, ce que nous attendons des arrangements imaginatifs et de l'accueil critique du précédent album de Braden. On peut entendre Don Braden au saxophone ténor, à la flûte et à la flûte alto. Il est accompagné par Art Hirahara et Miki Hayama au piano et au clavier, le bassiste Kenny Davis, le batteur Jeremy Warren et le percussionniste Kahlil Kwame Bell.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Don Braden, qui a été vénéré au cours des trois dernières décennies comme un arrangeur/compositeur singulier, continue à fournir de nouveaux projets à la fois joyeux et passionnants. "Mon principal objectif avec ce volume 2 était de capturer le son de notre vrai groupe sur de nouveaux morceaux développés au cours de plusieurs années de jeu ensemble", a déclaré Don Braden dans un commentaire, expliquant l'élan qui a motivé l'enregistrement suivant du groupe. "Nous cherchons à atteindre un niveau supérieur d'énergie jazzistique dans nos interprétations : plus de swing, de créativité et de connexion avec les racines afro-américaines du jazz. Je crois sincèrement que toutes ces qualités, mêlées à ces superbes chansons, font de ces voyages dans le jazz des moments précieux, à la fois pour nous, les musiciens, et pour le public. “

Publicité

L'enregistrement commence par le brillant morceau In the Stone de Earth, Wind & Fire, qui met habilement en valeur la maîtrise de Braden du swing uptempo et du jazz-samba. Alors qu'elle alterne entre les deux styles, la chanson dit que "le véritable amour est écrit dans la pierre", un message d'ouverture approprié pour le chef d'orchestre sur un tel hommage. Master Blaster (Jammin') suit, s'inspirant du style d'arrangement d'Elvin Jones.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)