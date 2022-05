Jazz Bonus : Don Cherry - Where is Brooklyn & Eternal Rhythm, Revisited

Ces sessions ont été enregistrées à exactement deux ans d'intervalle, au début des mois de novembre 1966 et 1968 (elles ont toutes deux été publiées en 1969). Entre l’une et l’autre se situe une période remarquable de l'évolution musicale de Don Cherry. À savoir son voyage depuis les environnements plus strictement jazz, aussi aventureux soient-ils, d'Ornette Coleman, Albert Ayler et d'autres, vers une philosophie qui embrasse de nombreuses traditions non occidentales. Celles-ci comprenaient diverses formes africaines, notamment celles de l'Afrique centrale et occidentale. Don Cherry a étendu ses recherches à la musique de l'Inde du Nord et, comme le montre brillamment "Eternal Rhythm", aux percussions de l'Afrique du Sud-Est.

Brian Olewnisk ( note de pochette )

Where is Brooklyn?:

Don Cherry - cornet

Pharoah Sanders - saxophone ténor, piccolo

Henry Grimes - contrebasse

Edward Blackwell - batterie

Eternal Rhythm:

Don Cherry - cornet, gamelan, flûte, performer, bells, voix

Albert Mangelsdorff - trombone

Eje Thelin - trombone

Karl Berger - piano, vibraphone, gamelan

Joachim Kühn - piano, piano préparé

Sonny Sharrock - guitare

Arild Andersen - contrebasse

Jacques Thollot - batterie, gamelan, bells, voix

