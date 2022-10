Jazz Bonus : Don Sleet - All Members

Donald Clayborn "Don" Sleet a été salué au début des années 1960 par les critiques et ses collègues musiciens comme l'un des meilleurs trompettistes de jazz du pays. Cependant, il est probable que peu d'amateurs de jazz d'aujourd'hui aient même entendu parler de lui. Le peu connu "All Members " de 1961 est son seul album en tant que leader.

Né en 1938 à Fort Wayne, dans l'Indiana, Don Sleet a déménagé avec sa famille en Californie et a grandi à San Diego. Il commence à jouer de la trompette à 13 ans et ses premières références musicales sont Miles Davis et Kenny Dorham. Blue Mitchell a également attiré son attention et de chacun d'eux, il a assimilé les éléments qui l'ont aidé à évoluer et à façonner son propre style.

En 1959, il trouve sa propre voie, en tant que l'un des membres du nouveau jeune groupe Lenny McBrowne and the Four Souls, et se fait un nom grâce aux deux albums du groupe sortis en 1960 et 1961. Après la dissolution du groupe, le prolifique producteur Orrin Keepnews n'a pas hésité à demander à Don Sleet d'enregistrer un album pour son label Jazzland.

Pour cet enregistrement, Orrin Keepnews emmène Don Sleet à New York et l'entoure de quatre artistes majeurs de la scène jazz locale : le sax ténor Jimmy Heath, vétéran de la plupart des meilleurs groupes de bop de la fin des années 40 ; le pianiste Wynton Kelly et le batteur Jimmy Cobb de la section rythmique de Miles Davis, et le bassiste d'avant-garde Ron Carter. Cette session d'une journée a produit un excellent enregistrement d'un jeu hard-bop toujours chaleureux.

Sur ce premier album en tant que leader, Don Sleet a répondu à toutes les attentes, confirmant qu'il est un soliste au swing maitrisé, au lyrisme et à la force séduisante. Son timbre est léger mais corsé, indiquant une profondeur de couleur et d'expression tonale.

Jeune trompettiste, il semblait destiné au succès, mais ses "problèmes personnels" l'ont éloigné du grand public. Malheureusement, sa carrière a été très courte, il est mort dans l'obscurité à l'âge de 47 ans, le 31 décembre 1986. "All Members" est une preuve suffisante que Don Sleet méritait un profil beaucoup plus élevé.

