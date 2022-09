Jazz Bonus : Dr. John - Things Happen That Way

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Au cours d’une carrière étalée sur six décennies, Dr. John a endossé une incroyable multitude d’identités musicales : ambassadeur emblématique du funk, du jazz et du R&B de la Nouvelle-Orléans, bluesman visionnaire, pionnier du rock and roll, auteur de hits périodiques du Top 10 et grand prêtre autoproclamé et hautement révéré du psychédélisme vaudou. Dans “Things Happen That Way ”, le membre du Rock & Roll Hall of Fame six fois récompensé aux Grammy Awards connu sous le nom de Malcolm John “Mac” Rebennack Jr. dévoile une autre facette de sa musicalité sans limites : une affinité de longue date avec la musique country-western, découverte sur les 78-tours que son père avait l’habitude de diffuser dans sa boutique d’équipements électroniques.

“Things Happen That Way” concrétise un souhait de longue date du légendaire singer/songwriter/pianiste, qui avait commencé à imaginer un album country il y a des années. Pour donner vie à ces chansons, Dr. John a rassemblé une équipe de musiciens reconnus pour leurs collaborations avec Van Morrison, les Rolling Stones, B.B. King, Etta James, et des artistes aussi divers que Aretha Franklin, Ringo Starr et Eric Clapton. En plus d’avoir recruté l’élite des musiciens de studio de La Nouvelle-Orléans, l’album bénéficie de la participation d’icônes telles Willie Nelson et Aaron Neville, de la singer/songwriter Katie Pruitt et des gâchettes country-rock de Lukas Nelson & Promise Of The Real. Reflet d’un artiste dont la musique “a transcendé les barrières raciales et culturelles”, comme l’avait déclaré le leader des Black Keys Dan Auerbach, en remettant à Dr. John une récompense saluant l’ensemble de sa carrière aux Americana Music Association Honors and Awards en 2013, “Things Happen That Way” combine un sens aigu de l’histoire et la volonté de déjouer sans cesse toutes les attentes.

(extrait du communiqué de presse)

