Jazz Bonus : Elan Mehler - There Is A Dance

“There Is A Dance” contient uniquement des compositions originales du pianiste Elan Mehler, salué par The Guardian pour les "certitudes discrètes de son jeu [qui] ramènent une salle bondée au silence total". Le onzième et plus personnel album d'Elan rend hommage à la défunte mère de l'artiste.

"J'ai passé toute ma vie avec cette musique", déclare Mehler. "Écouter cette musique - pratiquer cette musique - s'appuyer sur cette musique - se battre avec cette musique - et - quand elle est bonne - accueillir l'arrivée de cette musique depuis l'endroit le plus apaisé de mon cœur."

Deux musiciens familiers des aventures de Newvelle se joignent à lui dans ce trio : le bassiste Tony Scherr et le percussionniste Francisco Mela.

"Réaliser ce disque était un rêve", dit Mehler. "Francisco Mela et Tony Scherr sont des musiciens que j'écoute avec attention et souvent avec admiration depuis de nombreuses années. Je n'ai pas partagé la musique à l'avance avec eux. Je me suis assuré, avant de leur remettre les partitions, qu'il n'y avait aucun mot décrivant la musique, aucune indication ni aucune description. Pour chaque morceau, je jouais la mélodie seule au piano solo, puis sans dire un mot, nous faisions une prise."

Elan Mehler (piano)

Tony Scherr (contrebasse)

Francisco Mela (batterie)