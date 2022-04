Jazz Bonus : Ella Fitzgerald - How High The Moon ?

La collection “Music Legends” de Wagram rend hommage à la plus grande chanteuse de jazz de tous les temps : Miss Ella Fitzgerald, à travers une sélection de 12 chansons entre 1938 et 1961. Au sommet de sa carrière en 1961, elle enregistre une flopée de chansons mémorables parmi lesquelles Lionel Eskenazi a choisi les plus irrésistibles.

Ella Fitzgerald est la chanteuse de jazz la plus célèbre au monde, mais c’est surtout une musicienne à part entière qui a hissé l’art de chanter au niveau des plus grands instruments de jazz, par sa maîtrise du scat et son art de l'improvisation. Elle est à l’aise sur tous les tempos et tous les styles de chansons, par son interprétation magistrale, sa justesse exceptionnelle et son sens du rythme.

(extrait du texte de pochette - Lionel Eskenazi)

