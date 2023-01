Jazz Bonus : Emanuel Harrold - We Da People

Suite de l’EP “Funk La Soul”, ce nouvel album combine des messages inspirants et un son multicolore aux influences R&B, jazz, soul, gospel et funk, et voit défiler bon nombre de participants haut de gamme parmi lesquels, son frère Keyon Harrold, Jahmal Nichols, Tivon Pennicott, Joel Holmes, Brian Owens… et Gregory Porter sur le très percutant premier single I Think.

Né dans la musique à Saint Louis aux États-Unis, l'appétence d’ Emanuel Harrold pour le chant et les instruments s'est développée dès son plus jeune âge grâce à son père, pasteur d'une église afro-américaine. Diplômé de la New School University de New York, il a collaboré avec de nombreux artistes tels que Wynton Marsalis, Roy Hargrove, Robert Glasper, Keyon Harrold, Damon Albarn, James Spaulding, Stevie Wonder, Hypnotic Brass Ensemble, Ben l'Oncle Soul, Jon Batiste ou Ambrose Akinmusire. Récemment, on l’a notamment entendu sur le dernier album de Gregory Porter, “All Rise” nommé aux Grammy Awards.

Si, quelques mois après la sortie de l’EP “Funk La Soul”, ce nouvel album s'inscrit à la fois dans une certaine continuité, il donne également à entendre un aperçu totalement différent de sa direction musicale d’Emanuel Harrold. Le morceau titre combine des éléments du R&B, du jazz et du funk, avec des synthés travaillés, des sons de guitares et de basses minimalistes pour accompagner la voix de l’acteur et musicien Malcolm-Jamal Warner. Ailleurs, le second single Fight Harder met en évidence la connaissance du jazz de Harrold et de ses musiciens invités, avec son frère Keyon Harrold à la trompette et les chœurs de Crystal "Crissy" Ransom et Charles Ransom II.

L'album offre un beau panorama de la créativité d’Emanuel Harrold qu’il a pu cultiver ces dernières années au gré de collaborations avec des artistes de premier plan. “We Da People” explore en profondeur un éventail éclectique de styles et de genres, sans jamais donner l'impression d'être déconnecté. Pour ceux qui connaissaient déjà Emanuel Harrold le batteur, cette sortie apparaîtra comme une passionnante aventure dans l’esprit musical d’Emanuel Harrold le compositeur et leader.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)